Відомий бодібілдер помер, оплакуючи свого кота

Михайло Корнілов
Каду Сантос та його кіт Бакі Новина оновлена 01 листопада 2025, 14:30
Каду Сантос та його кіт Бакі. Фото instagram.com/kadusantos93

Здоров’я спортсмена погіршилося після смерті пухнастого друга

Бодібілдер Рікардо Ноласко душ Сантуш, більш відомий як Каду Сантос, помер від інсульту. В останні тижні життя спортсмен тяжко переживав смерть свого улюбленого кота Бакізіньо (Бакі).

Що потрібно знати

  • Помер бразильський бодібілдер Каду Сантос
  • Напередодні у силача помер домашній улюбленець
  • У Сантоса не витримало серце через стрес після смерті Бакі

Мати силача Іва Ноласко розповіла, що її син пройшов через емоційний стрес через смерть пухнастого друга. У нього піднявся тиск, боліла голова, почалися судоми, а потім стався інсульт, передає Dailymail.

Після інсульту вже в лікарні Каду діагностували ураження головного мозку, у нього почалася інфекція легень, через що серце не витримало. Його похорон відбувся 21 жовтня у Нову-Амбургу на околиці міста Порту-Алегрі.

Бакізіньо

31-річний Каду вів блог в Instagram, де розповідав про бодібілдінг новачкам і не тільки. Сантос був 11-разовим чемпіоном з бодібілдингу в Бразилії та дворазовим абсолютним чемпіоном престижного регіонального конкурсу Muscle Contest.

Наречена Сантоса Сабріна Воллман також згадала кота у своєму публічному прощанні з коханим.

Сьогодні я розумію, що наш Бакі пішов, бо світ не може існувати де ви двоє не разом.

Сабріна Воллман

У липні 2025 року Каду Сантос зробив пропозицію Сабріне Волман

Після смерті Бакі Сантос зворушливо попрощався з котом у соцмережах.

Я сумуватиму за тим, як ти спиш поряд з нашим ліжком, за твоїми мільйонами волосин на дивані, за тим, як ти просиш курячі або рисові крекери на кухонному столі, за нашими прогулянками в парку, за твоєю радістю, коли ти бачив пакетик котячого корму і навіть по всьому тому сміттю, яке ти сміття, яке ти розкидав по всьому будинку.

Мені так шкода, що ти йдеш, Бакі, але я любитиму тебе вічно.

Каду Сантос

Нагадаємо, 2024 року помер відомий білоруський бодібілдер Ілля "Голем" Єфимчук. Силач прославився в Інтернеті завдяки своїм неймовірним розмірам.

