"Шахтар" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу УПЛ

Гірники спробують взяти реванш у Біло-синіх

У неділю, 2 листопада, "Шахтар" у рамках центрального поєдинку 11-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) прийме "Динамо". Гірники напередодні програли киянам у Кубку України (2:1).

На сайті "Телеграф" буде доступна аудіотрансляція гри від Football Hub. Початок матчу о 18:00 за київським часом.

Турнірна ситуація зобов’язує обидві команди грати на перемогу. На цей час в УПЛ лідирує "Шахтар", щоправда, Гірники випереджають "динамівців" лише на 1 очко.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК столичний клуб зіграє проти боснійського ФК Зрінськи (06.11.2025).

"Шахтар", своєю чергою, за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники зіграють проти ісландського "Брейдабліку" (06.11.2025).