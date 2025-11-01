Жест дружби? У Росії захопилися спільним фото з українськими спортсменками на Євро

Російська пропаганда використала українок

У суботу, 1 листопада, на чемпіонаті Європи з ролер-фрістайлу в Ананьї (Італія) сталася неоднозначна ситуація. Українські спортсменки сфотографувалися на подіумі разом із представницею Росії.

Що потрібно знати

Дві українки потрапили на п’єдестал пошани на ЧЄ-2025 з ролер-фрістайлу

Українські спортсменки зробили спільний знімок із росіянкою, яка посіла друге місце

Російські пропагандисти розтиражували цю новину

Російські пропагандисти відразу поширили цю новину. Про це повідомляє "Телеграф". Наприклад, Комсомольська правда випустила статтю, яка починалася зі слів "Жест дружби?".

Інцидент стався під час нагородження у дисципліні "слайди". Українські ролер-фрістайлістки Марія Погуляка та Софія Китайгора здобули "золото" та "бронзу", а росіянка Анна Кукушкіна виграла "срібло".

Українки Марія Погуляка та Софія Китайгора, а також росіянка Анна Кукушкіна

На церемонії нагородження усі троє залишились на п’єдесталі пошани, щоб зробити спільні фото. Знімок опубліковано на сторінці європейського відділення Міжнародної федерації ролер-спорту (World Skate Europe) в instagram. Додамо, що представниця РФ виступала на турнірі у нейтральному статусі (без прапора та гімну).

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість федерацій заборонило росіянам брати участь у міжнародних турнірах. Однак у деяких видах спорту справи інакші. Проте українці майже завжди відмовлялися від спільних знімків із представниками країн-агресорів. Наприклад, на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів в Афінах (Греція) це зробила українка Вероніка Андращук. Також такий протест на рахунку українського борця Ярослава Фільчакова.