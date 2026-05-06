Зламаний підсак та 9-кілограмовий трофей: як рибалкам вдалося зловити гіганта (фото)

У мережі розповіли про незвичайну риболовлю

У чоловіків видалася дивовижна риболовля: після випивки вони лягли спати, а коли прокинулися, на них чекав непоганий улов. Гіганта ледве витягли з води.

Про курйозну риболовлю дружина одного з рибалок написала в Threads. Також вона опублікувала фото чудо-риби.

Сом вагою 9 кг. Фото: Threads

За її словами, рибалкам за весь день нічого не вдалося впіймати. Чоловіки, певне, з горя випили спиртного, після чого лягли спати.

На ранок на них чекав сюрприз – сусіди принесли 9-кілограмового сома. Автор публікації повідомляє, що ці люди сказали: "Хлопці, ви впіймали 9-кілограмову рибу, ми витягли її, зламали підсак і ось вам принесли".

Можна припустити, що гігантського сома було непросто витягти. На жаль, місце риболовлі та інші подробиці у публікації не вказано.

Раніше завідувачка відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, іхтіологиня Юлія Куцоконь розповіла, що під час сезону риболовлі в Україні важливо зберігати аборигенні види риби, такі як щука чи окунь. Рибалки-аматори повинні дотримуватися правил і не брати особин менших за дозволену довжину.