Як порахувати, коли Великдень? Простий лайфхак, який зрозуміє багато українців

Чому дата щоразу інша, як церкви обирають день і як самостійно обчислити свято на будь-який рік

Дата Великодня — питання, яке хвилює багатьох кожного року, не виключенням став і 2026 рік. Люди намагаються зрозуміти, як визначити, коли свято і не заплутатися у датах.

Чому дата змінюється щороку

Великдень прив'язаний не до сонячного, а до місячного циклу. За рішенням Нікейського собору 325 року н. е., свято припадає на першу неділю після першого повного місяця, що настає не раніше весняного рівнодення. Рівнодення церква зафіксувала умовно — 21 березня.

Через це вікно між найраннішою і найпізнішою можливою датою складає цілих 35 днів: від 22 березня до 25 квітня. Саме тому рік у рік доводиться уточнювати.

Католицький і православний: у чому різниця

Обидві церкви використовують однаковий принцип, але рахують за різними календарями. Католицька та протестантська традиції спираються на григоріанський календар (запроваджений 1582 року), тоді як більшість православних церков — на юліанський, який наразі відстає від григоріанського на 13 днів. Звідси й розбіжність дат, що трапляється в більшості років.

Алгоритм Гаусса: обчислити самостійно

У 1800 році математик Карл Фрідріх Гаусс вивів формулу, яка точно визначає дату католицького Великодня для будь-якого року. Ось як вона працює покроково:

Обчислити a = рік mod 19 — залишок від ділення на 19 (цикл Метона) Обчислити b = рік mod 4 та c = рік mod 7 — поправки на календар Знайти k = ⌊рік / 100⌋, p = ⌊(13 + 8k) / 25⌋, q = ⌊k / 4⌋ Обчислити M = (15 − p + k − q) mod 30 та N = (4 + k − q) mod 7 Знайти d = (19a + M) mod 30 та e = (2b + 4c + 6d + N) mod 7 Якщо d + e < 10 → Великдень (d + e + 22) березня. Інакше → (d + e − 9) квітня. Виняток: 26 квітня → 19 квітня; 25 квітня при d=28, e=6, a>10 → 18 квітня.

Для православного Великодня використовують ту саму логіку, але з фіксованими значеннями M=15 і N=6 (без поправок на столітні роки), а результат переводять у григоріанський стиль, додавши 13 днів.

Коли святкують Великдень в Україні

В Україні переважна більшість вірян — православні та греко-католики — святкуватимуть Великдень 12 квітня 2026 року. Саме цієї неділі Великдень відзначатимуть Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ), які дотримуються юліанської пасхалії.

Римо-католицькі парафії, яких в Україні значно менше, святкуватимуть на тиждень раніше — 5 квітня.

Цікавий факт

Дати католицького і православного Великодня збігаються в середньому раз на 3–4 роки. У 2025 році обидві церкви відзначали свято одночасно — 20 квітня. У 2026-му вони розходяться знову. Наступний збіг — 2028 рік.

Хоча формула Гаусса виглядає громіздко, за нею стоїть проста ідея: синхронізувати сонячний рік (365,25 дня) і місячний цикл (близько 29,5 дня) так, щоби свято щороку потрапляло у правильну фазу Місяця після рівнодення.

