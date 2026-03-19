Сусіди позаздрять: як прикрасити яйця золотом або сріблом на Великдень (фото)

Сам процес — простіше пареної ріпи, а виглядає дорого-багато

В очікуванні Великодня господині шукають в інтернеті нові способи пофарбувати яйця. Бажано, щоб це було не надто складно, а результат перевершував усі очікування.

Саме такий спосіб з’явився в Instagram. Яйця справді виглядають розкішно і навряд чи хтось із ваших сусідів знає про нього.

На ролику видно, що автор використовує поталь – тонку металеву фольгу, що імітує сусальне золото, срібло чи бронзу. Дизайнери беруть її для декорування поверхонь, створюючи ефект розкоші.

Судячи з кадрів, це робиться дуже легко. Мабуть, найскладніше — це відокремити білок від жовтка. На праву руку необхідно надіти целофанову рукавичку і за допомогою силіконової кисті нанести на долоню сирий білок. Зазначимо, що зазвичай для поталі використовується спеціальний клей. Однак це не той випадок.

Після цього туди ж кладеться лист поталі, який кришиться пальцями. Потім туди відправляється яйце. За допомогою рухів правої кисті та пальців, яйце прикрашається шматочками золотої або срібної поталі на ваш вибір.

Раніше ми розповіли, як зробити красиві зелені крашанки на Великдень. Для цього можна використовувати кропиву, шпинат чи зелений чай.