Щоб не втратити внутрішній баланс: суворі заборони на 20 березня

В цей день не варто "перегинати" ні в емоціях, ні в рішеннях, ні в діях

Цієї п'ятниці, 20 березня, православні християни та греко-католики вшановують мучениці Фотини (Світлани) Самарянки.. До переходу на новоюліанський календар це свято відзначалося 2 квітня.

Фотина була тією самарянкою, у якої Ісус попросив води біля криниці Якова. Їхня розмова стала символічною — Христос говорив не просто про воду, а про "живу воду" — віру, яка дає сенс життю. Після цієї зустрічі жінка повірила і почала відкрито проповідувати християнство серед свого народу.

Згодом, під час гонінь, її разом із родиною заарештували. Попри тортури, вона не зреклася віри і загинула як мучениця, залишившись прикладом стійкості та внутрішньої сили.

Традиції та прикмети 20 березня

У народному календарі це свято навіть мало свою неофіційну назву — "Фотинія Колодязниця". Також вважалося, що добро, зроблене 20 березня, "повернеться швидше, ніж зазвичай".

люди намагалися вмитися колодязною водою — вірили, що вона має цілющу силу;

дощ в цей день — восени буде багато грибів;

зоряне небо 20 березня — тепло затримається;

багато талої води — травень буде щедрим на зелень;

холод цього дня — до прохолодної осені.

Що не можна робити 20 березня

кардинально змінювати зовнішність — різка зміна іміджу або експерименти з зовнішністю могли "збити внутрішній баланс";

тримати образи — якщо цього дня не відпустити давню образу, вона може "застрягти" надовго;

поспішати з рішеннями — імпульсивні кроки 20 березня можуть мати довший ефект, ніж зазвичай;

відмовляти собі у відпочинку — перевтома цього дня "вибиває" сили надовго.

