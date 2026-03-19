Світле свято з мінливою погодою: що обіцяють синоптики у Дніпрі на Великдень

Парасольки будуть не зайвими у цей день

Великдень в Україні у 2026 році у православних вірян відбудеться 12 квітня. У цей день погода у Дніпрі обіцяє бути мінливою, а думки синоптиків щодо температурних показників наразі дещо розходяться.

Згідно з даними сервісу "Мета.Погода", дніпрян очікує досить комфортний, хоча й хмарний день. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +14°C, а вночі очікується близько +6°C.

А ось синоптики "Метеофор" прогнозують більш холодну температуру та менш приємні умови. За їхніми даними, у неділю, 12 квітня, у Дніпрі буде хмарно, можливий невеликий дощ. Температурний максимум вдень становитиме лише +9°C, а вночі повітря охолоне до +5°C.

Якою буде погода у Дніпрі 12 квітня. Прогноз - "Мета.Погода"

Погода у Дніпрі 12 квітня. Прогноз - "Метеофор"

Варто зауважити, що офіційний прогноз від Укргідрометцентру поки не з’явився — державна служба зазвичай надає точні дані пізніше.

Народні прикмети на Великдень

Оскільки прогнози обіцяють не найтеплішу погоду, варто згадати, що з цього приводу думали наші предки:

Якщо на перший день Великодня холодно — чекайте, що прохолода протримається ще сім днів.

— чекайте, що прохолода протримається ще сім днів. Мороз на Великдень — віщує багатий урожай льону та гарне літо.

— віщує багатий урожай льону та гарне літо. Якщо небо хмарне або дощить — останній місяць весни також буде багатим на опади, але це обіцяє врожайний рік.

— останній місяць весни також буде багатим на опади, але це обіцяє врожайний рік. Похмура ніч на свято — до гарного врожаю та успіхів у господарстві.

