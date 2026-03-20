Чтобы не потерять внутренний баланс: строгие запреты на 20 марта

В этот день не стоит "перегибать" ни в эмоциях, ни в решениях, ни в действиях

В эту пятницу, 20 марта, православные христиане и греко-католики чествуют мученицы Фотины (Светланы) Самарянки. До перехода на новоюлианский календарь этот праздник отмечался 2 апреля.

Фотина была той самарянкой, у которой Иисус попросил воды у колодца Иакова. Их разговор стал символическим — Христос говорил не просто о воде, а о "живой воде" — вере, которая дает смысл жизни. После этой встречи женщина уверовала и начала открыто проповедовать христианство среди своего народа.

Впоследствии во время гонений ее вместе с семьей арестовали. Несмотря на пытку, она не отреклась от веры и погибла как мученица, оставшись примером стойкости и внутренней силы.

Традиции и приметы 20 марта

В народном календаре этот праздник даже имел свое неофициальное название — "Фотиния Колодязница". Также считалось, что добро, сделанное 20 марта, "вернется быстрее обычного".

люди пытались умыться колодезной водой — верили, что она обладает целебной силой;

дождь в этот день – осенью будет много грибов;

звездное небо 20 марта – тепло задержится;

много талой воды – май будет щедрым на зелень;

холод в этот день до прохладной осени.

Что нельзя делать 20 марта

кардинально изменять внешность — резкое изменение имиджа или эксперименты с внешностью могли "сбить внутренний баланс";

держать оскорбления — если в этот день не отпустить давнюю обиду, она может "застрять" надолго;

спешить с решениями — импульсивные шаги 20 марта могут иметь более длинный эффект, чем обычно;

отказывать себе в отдыхе — переутомление этого дня "выбивает" силы надолго.

