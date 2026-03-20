Чтобы не потерять внутренний баланс: строгие запреты на 20 марта
В этот день не стоит "перегибать" ни в эмоциях, ни в решениях, ни в действиях
В эту пятницу, 20 марта, православные христиане и греко-католики чествуют мученицы Фотины (Светланы) Самарянки. До перехода на новоюлианский календарь этот праздник отмечался 2 апреля.
Фотина была той самарянкой, у которой Иисус попросил воды у колодца Иакова. Их разговор стал символическим — Христос говорил не просто о воде, а о "живой воде" — вере, которая дает смысл жизни. После этой встречи женщина уверовала и начала открыто проповедовать христианство среди своего народа.
Впоследствии во время гонений ее вместе с семьей арестовали. Несмотря на пытку, она не отреклась от веры и погибла как мученица, оставшись примером стойкости и внутренней силы.
Традиции и приметы 20 марта
В народном календаре этот праздник даже имел свое неофициальное название — "Фотиния Колодязница". Также считалось, что добро, сделанное 20 марта, "вернется быстрее обычного".
- люди пытались умыться колодезной водой — верили, что она обладает целебной силой;
- дождь в этот день – осенью будет много грибов;
- звездное небо 20 марта – тепло задержится;
- много талой воды – май будет щедрым на зелень;
- холод в этот день до прохладной осени.
Что нельзя делать 20 марта
- кардинально изменять внешность — резкое изменение имиджа или эксперименты с внешностью могли "сбить внутренний баланс";
- держать оскорбления — если в этот день не отпустить давнюю обиду, она может "застрять" надолго;
- спешить с решениями — импульсивные шаги 20 марта могут иметь более длинный эффект, чем обычно;
- отказывать себе в отдыхе — переутомление этого дня "выбивает" силы надолго.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сосчитать, когда Пасха. Мы поделились простым лайфхаком.