Українці знайшли, хто пише промови Трампу. Найсмішніші ляпи цього "автора"

Американський лідер схоже, геть не переймається відсутністю логіки у своїх словах

Президент США Дональд Трамп у своїх заявах часто суперечить сам собі. Українці вже бачили таку нелогічність у заявах мера Києва Віталія Кличка та зробили смішний мем.

Жарт публікує Telegram-канал "Мемаграм". Він складається з двох частин — відео заяви Трампа та кадрів висловлювань Кличка. Різні часи, різні люди, різні теми — але нелогічність у заявах та сама.

Трамп спочатку каже, що США хочуть, щоб європейці прийшли і допомогли нам з протокою (Ормузькою, — ред)". Невдовзі, говорячи про протоку він заявляє — "моя позиція така: нам ніхто не потрібний".

Друга частина мему — слова Кличка. Мер столиці сказав "нам потрібно не тільки часу, нам потрібно грошей, тому що ми розуміємо: нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші".

"Знайдено автора промов Трампа", — підписані відео

Для розуміння слів американського лідера зазначимо, Ормузька протока — це єдиний морський шлях, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Через неї проходить близько 20% світової нафти. Іран фактично перекрив протоку на тлі американо-ізраїльської операції проти нього. Трамп просить допомоги у європейських союзників, але вони не квапляться допомагати.

Обмовки та "ляпи" Кличка стали мемами

Від початку свого перебування у кріслі столичного мера, Віталій Кличко нерідко смішив українців своїми заявами. Зірковий боксер став мером столиці 2014 році, публічні промови давалися йому нелегко. Деякі його "фразочки" пам'ятають досі.

Наприклад, невдовзі після того, як він став мером Києва, Кличко скаржився, що Кабінет міністрів України вже місяць не підписував документи про призначення його радників на посаду заступників: "У мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать в Кабміні".

Влітку того ж року він дуже смішно переплутав слова та порадив киянам "готуватися до землі". "Кожного з киян я прошу з розумінням ставитися до цієї проблеми, і просив би також усіх киян точно також з особливою складовою звернутися до проблеми теплозбереження та підготовки до землі", — сказав столичний очільник.

У грудні 2021 року мер, вітаючи українців і містян з новим роком, обмовився та сказав таке: "З гарним настроєм зустрічаємо новий 2220…2222 рік…".

Варто зазначити, що сам Кличко з гумором ставиться до своїх "ляпів". Він зізнавався журналістам, що від деяких своїх крилатих фраз він навіть у захваті. Він навіть видав книгу "Хто не чув, той побачить" — добірку своїх кумедних, абсурдних та неоднозначних висловлювань.

Раніше "Телеграф" розповів про 10 казусних ситуацій з Кличком і про його знамениті обмовки, що стали мемами.