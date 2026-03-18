Вдарив Сабо? Шовковський вперше розповів про переломний момент у "Динамо" (відео)

Михайло Корнілов
Йожеф Сабо та Олександр Шовковський Новина оновлена 18 березня 2026, 12:28
Йожеф Сабо та Олександр Шовковський. Фото Getty Images, fcdynamo.com

Відомий фахівець розлютив юного воротаря

Олександр Шовковський, радник президента "Динамо" Ігоря Суркіса, колишній футболіст та екстренер Біло-Синіх розповів, що міг вилетіти з київського клубу. Сталося це, коли біля керма столичного клубу стояв Йожеф Сабо.

Що потрібно знати

  • Шовковський розповів, як мало не вдарив Сабо
  • У ситуацію втрутився Микола Павлов
  • Олександр зараз славиться своїм спокійним характером

Відповідний коментар Шовковського наводить YouTube-канал "Денис Бойко". Сашо одного разу ледь не вдарив головного тренера. Врятував ситуацію Микола Павлов.

Розповідаю вперше. Ми грали гру із "Зіркою" Кіровоград на виїзді. 1:0 вигравали та 2:1 програли. Я недостатньо вдало зіграв у тому матчі. Мені забили прямим ударом у мій кут зі штрафного. І ще якийсь момент був. Після гри, безумовно, засмучені всі.

Я сиджу і Сабо емоційно, як завжди там щось говорить. Я спокійно ставився до будь-яких моментів. Я сиджу, ну не задоволений, майже сльози на очах, кладу свої речі в сумку, а він на емоціях бере цю сумку і в той момент, коли кладу туди речі, ногою як ударить, як по м’ячу. Ну і по моїх руках. І я так трохи закипів. Я вскочив. Добре, що на той момент Микола Петрович був поруч. Він мене так тихенько обійняв і так убік. Якби він мене не зупинив, я не знаю, чим закінчилася б історія.

Олександр Шовковський

Шовковського після невдалої гри відправили до дубля, де він зіграв один матч. Потім його повернули до основи. Якби Сашо тоді вдарив головного тренера "Динамо", то ймовірно, він міг би й не стати легендою клубу. Від молодого футболіста, швидше за все, просто позбулися б.

Раніше Шовковський вперше розповів про конфлікт з Андрієм Ярмоленком. Між ними нібито відбулася сутичка на тренуванні. Пізніше "Сашо" заявив, що Андрій залишив розташування команди й "це дивно", хоча хавбек повідомив і тренера, і менеджмент клубу. Ексфорвард "Динамо" Київ Олег Саленко вважає, що Ярмоленко не грав із "Самсунспором" у Лізі конференцій саме через конфлікт з менеджером, а не через застуду, як це повідомили у "Динамо".

Пізніше з’явилася інформація, що Ярмоленко може змінити Шовковського на тренерському містку Біло-Синіх. У результаті після звільнення Сашо команду очолив Ігор Костюк.

