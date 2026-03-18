Вдарив Сабо? Шовковський вперше розповів про переломний момент у "Динамо" (відео)

Розповідаю вперше. Ми грали гру із "Зіркою" Кіровоград на виїзді. 1:0 вигравали та 2:1 програли. Я недостатньо вдало зіграв у тому матчі. Мені забили прямим ударом у мій кут зі штрафного. І ще якийсь момент був. Після гри, безумовно, засмучені всі.

Я сиджу і Сабо емоційно, як завжди там щось говорить. Я спокійно ставився до будь-яких моментів. Я сиджу, ну не задоволений, майже сльози на очах, кладу свої речі в сумку, а він на емоціях бере цю сумку і в той момент, коли кладу туди речі, ногою як ударить, як по м’ячу. Ну і по моїх руках. І я так трохи закипів. Я вскочив. Добре, що на той момент Микола Петрович був поруч. Він мене так тихенько обійняв і так убік. Якби він мене не зупинив, я не знаю, чим закінчилася б історія.