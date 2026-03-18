Вдарив Сабо? Шовковський вперше розповів про переломний момент у "Динамо" (відео)
Відомий фахівець розлютив юного воротаря
Олександр Шовковський, радник президента "Динамо" Ігоря Суркіса, колишній футболіст та екстренер Біло-Синіх розповів, що міг вилетіти з київського клубу. Сталося це, коли біля керма столичного клубу стояв Йожеф Сабо.
Відповідний коментар Шовковського наводить YouTube-канал "Денис Бойко". Сашо одного разу ледь не вдарив головного тренера. Врятував ситуацію Микола Павлов.
Розповідаю вперше. Ми грали гру із "Зіркою" Кіровоград на виїзді. 1:0 вигравали та 2:1 програли. Я недостатньо вдало зіграв у тому матчі. Мені забили прямим ударом у мій кут зі штрафного. І ще якийсь момент був. Після гри, безумовно, засмучені всі.
Я сиджу і Сабо емоційно, як завжди там щось говорить. Я спокійно ставився до будь-яких моментів. Я сиджу, ну не задоволений, майже сльози на очах, кладу свої речі в сумку, а він на емоціях бере цю сумку і в той момент, коли кладу туди речі, ногою як ударить, як по м’ячу. Ну і по моїх руках. І я так трохи закипів. Я вскочив. Добре, що на той момент Микола Петрович був поруч. Він мене так тихенько обійняв і так убік. Якби він мене не зупинив, я не знаю, чим закінчилася б історія.
Шовковського після невдалої гри відправили до дубля, де він зіграв один матч. Потім його повернули до основи. Якби Сашо тоді вдарив головного тренера "Динамо", то ймовірно, він міг би й не стати легендою клубу. Від молодого футболіста, швидше за все, просто позбулися б.
Раніше Шовковський вперше розповів про конфлікт з Андрієм Ярмоленком. Між ними нібито відбулася сутичка на тренуванні. Пізніше "Сашо" заявив, що Андрій залишив розташування команди й "це дивно", хоча хавбек повідомив і тренера, і менеджмент клубу. Ексфорвард "Динамо" Київ Олег Саленко вважає, що Ярмоленко не грав із "Самсунспором" у Лізі конференцій саме через конфлікт з менеджером, а не через застуду, як це повідомили у "Динамо".
Пізніше з’явилася інформація, що Ярмоленко може змінити Шовковського на тренерському містку Біло-Синіх. У результаті після звільнення Сашо команду очолив Ігор Костюк.