Довіра до Зеленського зростає, а вибори хочуть відкласти: свіже опитування показало цікаві дані

Анастасія Мокрик
Володимир Зеленський. Фото Колаж "Телеграфу"

Більшість українців вважають, що вибори слід проводити лише після завершення війни

З початку 2026 року довіра українців до президента Володимира Зеленського помітно зросла. До того ж лише невеликий відсоток вважає, що проведення президентських виборів необхідно проводити до закінчення бойових дій.

Відповідні дані оприлюднює Київський міжнародний інститут соціології. Востаннє КМІС публікував результати опитування з довірою Зеленському за період 23-29 січня 2026 року. Після цього питання ставили 12-24 лютого і 1-8 березня 2026 року.

За даними опитувань, у період 23-29 січня довіра становила 61%, до середини лютого знизилася до 53%, а до 1-8 березня знову зросла до 62%. Одночасно рівень недовіри зріс із 33% до 41%, а до березня становив 32%, при балансі довіри-недовіри +30%.

Додатковий аналіз показав, що падіння довіри до Президента здебільшого відбулося серед людей, які були готові погодитися на виведення українських військ із Донецької області в обмін на гарантії безпеки.

  • Серед тих, хто легко погоджувався, довіра впала з 30% до 23%.
  • Серед тих, хто погоджувався неохоче, довіра знизилася з 58% до 43%.
  • Серед тих, хто був невизначений у своєму відношенні, довіра впала з 59 до 42%.
  • А у тих, хто категорично проти таких поступок, довіра майже не змінилася — із 68% до 64%.

Варто додати, що у лютому-березні 2025 року рівень довіри до Зеленського становив 67%.

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського. Інфографіка: КМІС

Щодо виборів президент, лише 12% українців вважають, що їх потрібно проводити до закінчення бойових дій. 13% підтримують вибори після перемир’я із гарантіями безпеки.

З грудня 2025 року до березня 2026 року з 59% до 69% зараз побільшало тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни.

Ставлення українців до проведення виборів. Інфографіка: КМІС

На графіку нижче представлені дані про підтримку проведення виборів подано у розрізі довіри до Зеленського. Так, серед тих, хто довіряє, переважна більшість виступає за проведення виборів тільки після остаточної мирної угоди.

Серед тих, хто "швидше" не довіряє президенту, 49% вважають, що вибори мають бути після остаточної мирної угоди, а 26% готові схвалити вибори після перемир’я із гарантіями безпеки. Водночас, і серед них меншість (22%) наполягають на виборах навіть до завершення бойових дій.

Серед тих, хто "цілком" не довіряє Зеленському, запит на вибори дещо вищий, але також меншість (35%) говорять про вибори до завершення бойових дій. 24% говорять про вибори після перемир’я з гарантіями безпеки, а 34% вважають, що вибори мають бути вже після остаточної мирної угоди.

Ставлення до проведення виборів залежно від довіри до Зеленського. Інфографіка: КМІС

Регіональні відмінності помітні особливо Сході і Заході країни: у країнах повністю довіряють Зеленському 30%, але в Сході – 34%. Водночас "зовсім не довіряють" президенту 12% на Заході та лише 9% на Сході.

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського. Інфографіка: КМІС

