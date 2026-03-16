Цей смак пам’ятають й досі. Що сталось з культовими цукерками "Мелодіка"

Найпопулярнішими були персиковий та класичний смаки

Чимало українців й досі пам'ятають насичений майже "хімозний" смак цукерок "Мелодіка". Особливо якщо говорити про персикову помадку.

"Телеграф" розповість, коли з'явились ці цукерки та де ділись зараз. Зауважимо, що в Україні їх виготовляла кондитерська компанія "Konti".

"Мелодіка" — це глазуровані помадні цукерки, які вриті шоколадом, а в середині мають рідку начинку. З'явились на ринку ці цукерки у 2000-х. Вони швидко стали улюбленими солодощами багатьох. Їх часто клали в новорічних подарунках для дітей тощо.

Цукерка "Мелодіка". Фото: відкриті джерела

Основною особливістю стала комбінована начинка, яку у 2000-х мало всього кілька видів цукерок. Але "Мелодіка" виділялась й начинкою, яку пам'ятають досі. Цукерки мали кілька основних смаків, найпопулярнішими були персикова та класична.

Смаки "Мелодіки":

Класична — молочна кремова начинка зі згущеним молоком в шоколадній глазурі;

Персикова — кисла-солодка помадка зі смаком персика в шоколадній глазурі;

Вишнева — солодка вишнева помадка.

Пізніше вже з'явились й інші смаки — яблучний у зеленій обгортці та лимонний у жовтій.

Куди зникли культові цукерки

Насправді вони не зникли з ринку повністю, їх можна купити й сьогодні. Однак в супермаркетах "Мелодіка" майже не зустрічається, її так би мовити витіснили конкуренти. Однак часто компанія "Конті" кладе культову цукерку у свої новорічні подарункові набори.

Скільки б часу не минуло, а фаворитом більшості й досі залишається блакитна та персикова цукерки. Щоправда, зараз смак трохи відрізняється від того, що був у "нульових", адже змінилась рецептура.

Раніше "Телеграф" розповідав про найпопулярніший смак чипсів "Люкс" кінця 90-х початку 2000-х.