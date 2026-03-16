Цей смак пам’ятають й досі. Що сталось з культовими цукерками "Мелодіка"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Найпопулярнішими були персиковий та класичний смаки
Чимало українців й досі пам'ятають насичений майже "хімозний" смак цукерок "Мелодіка". Особливо якщо говорити про персикову помадку.
"Телеграф" розповість, коли з'явились ці цукерки та де ділись зараз. Зауважимо, що в Україні їх виготовляла кондитерська компанія "Konti".
"Мелодіка" — це глазуровані помадні цукерки, які вриті шоколадом, а в середині мають рідку начинку. З'явились на ринку ці цукерки у 2000-х. Вони швидко стали улюбленими солодощами багатьох. Їх часто клали в новорічних подарунках для дітей тощо.
Основною особливістю стала комбінована начинка, яку у 2000-х мало всього кілька видів цукерок. Але "Мелодіка" виділялась й начинкою, яку пам'ятають досі. Цукерки мали кілька основних смаків, найпопулярнішими були персикова та класична.
Смаки "Мелодіки":
- Класична — молочна кремова начинка зі згущеним молоком в шоколадній глазурі;
- Персикова — кисла-солодка помадка зі смаком персика в шоколадній глазурі;
- Вишнева — солодка вишнева помадка.
Пізніше вже з'явились й інші смаки — яблучний у зеленій обгортці та лимонний у жовтій.
Куди зникли культові цукерки
Насправді вони не зникли з ринку повністю, їх можна купити й сьогодні. Однак в супермаркетах "Мелодіка" майже не зустрічається, її так би мовити витіснили конкуренти. Однак часто компанія "Конті" кладе культову цукерку у свої новорічні подарункові набори.
Скільки б часу не минуло, а фаворитом більшості й досі залишається блакитна та персикова цукерки. Щоправда, зараз смак трохи відрізняється від того, що був у "нульових", адже змінилась рецептура.
Раніше "Телеграф" розповідав про найпопулярніший смак чипсів "Люкс" кінця 90-х початку 2000-х.