Цей смак пам’ятають й досі. Що сталось з культовими цукерками "Мелодіка"

Тетяна Крутякова
Цукерки та діти Новина оновлена 16 березня 2026, 08:53
Цукерки та діти. Фото Колаж "Телеграфу"

Найпопулярнішими були персиковий та класичний смаки

Чимало українців й досі пам'ятають насичений майже "хімозний" смак цукерок "Мелодіка". Особливо якщо говорити про персикову помадку.

"Телеграф" розповість, коли з'явились ці цукерки та де ділись зараз. Зауважимо, що в Україні їх виготовляла кондитерська компанія "Konti".

"Мелодіка" — це глазуровані помадні цукерки, які вриті шоколадом, а в середині мають рідку начинку. З'явились на ринку ці цукерки у 2000-х. Вони швидко стали улюбленими солодощами багатьох. Їх часто клали в новорічних подарунках для дітей тощо.

Цукерка "Мелодіка". Фото: відкриті джерела

Основною особливістю стала комбінована начинка, яку у 2000-х мало всього кілька видів цукерок. Але "Мелодіка" виділялась й начинкою, яку пам'ятають досі. Цукерки мали кілька основних смаків, найпопулярнішими були персикова та класична.

Цукерка "Мелодіка". Фото: відкриті джерела

Смаки "Мелодіки":

  • Класична — молочна кремова начинка зі згущеним молоком в шоколадній глазурі;
  • Персикова — кисла-солодка помадка зі смаком персика в шоколадній глазурі;
  • Вишнева — солодка вишнева помадка.
Цукерка "Мелодіка". Фото: відкриті джерела
Цукерки "Мелодіка". Фото: відкриті джерела

Пізніше вже з'явились й інші смаки — яблучний у зеленій обгортці та лимонний у жовтій.

Куди зникли культові цукерки

Насправді вони не зникли з ринку повністю, їх можна купити й сьогодні. Однак в супермаркетах "Мелодіка" майже не зустрічається, її так би мовити витіснили конкуренти. Однак часто компанія "Конті" кладе культову цукерку у свої новорічні подарункові набори.

Скільки б часу не минуло, а фаворитом більшості й досі залишається блакитна та персикова цукерки. Щоправда, зараз смак трохи відрізняється від того, що був у "нульових", адже змінилась рецептура.

