30 березня відбудеться Український Жіночий Конгрес у Вінниці

Основною темою стане жіноче лідерство, як відповідь на виклики повномасштабної війни

У понеділок, 30 березня у Вінниці відбудеться регіональний Український Жіночий Конгрес "Сила жінок. Вінниччина", присвячений ролі жінок у формуванні сильних і стійких громад. Про це повідомляє сайт організації.

Регіональні Українські Жіночі Конгреси проводяться по всій Україні, щоб зробити видимим досвід жінок-лідерок у громадах і масштабувати його на всю країну.

Подія у Вінниці об’єднає військових, ветеранок, представниць влади, бізнесу, громадського сектору та міжнародних організацій, а головними її героїнями стануть жінки, які своїми рішеннями змінюють життя громад. Це люди, які мають персональні історії лідерства: мати, яка втратила сина і започаткувала в пам’ять про нього соціальну ініціативу для ветеранів, дружини загиблих, які започатковують бізнеси, спрямовані на допомогу фронту, депутатка облради, яка воює на передовій.

До роботи Українського Жіночого Конгресу "Сила жінок. Вінниччина" 30 березня можна долучитися онлайн, заповнивши реєстраційну форму: https://forms.gle/eU6gzigpHW3rLLuT7

Анонс зустрічі УЖК у Вінниці

"У фокусі події в Вінниці — досвід жіночого лідерства, який народжується у регіонах у відповідь на виклики війни. Ми дослідимо, як персональне лідерство трансформується у відповідальне: коли жінки підтримують стійкість своїх громад і всієї країни", — зазначила співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, віцеспікерка Олена Кондратюк.

"Учасниці та учасники Конгресу говоритимуть про практичні рішення, які допомагають громадам залишатися стійкими та розвиватися навіть у складних умовах", — розповіла співзасновниця Конгресу і його директорка Світлана Войцеховська.

"Окрему увагу ми приділимо ролі громад та жінок-лідерок на шляху до Європейського Союзу", — повідомила співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, народна депутатка Марія Іонова.

Під час одного із засідань УЖК. Фото: пресслужба

Серед ключових партнерів події — фонд "МХП-Громаді", який представить успішні кейси взаємодії соціально відповідального бізнесу та громад.

Український Жіночий Конгрес — це унікальний національний майданчик для просування політики рівності в Україні. Він заснований у 2017 році. Завдяки діяльності Конгресу в Україні було, зокрема, скасовано заборону на 450 "чоловічих" професій для жінок, ухвалено гендерну квоту на виборах, жінки отримали доступ до вищої військової освіти та дозвіл обіймати бойові офіцерські посади. Український Жіночий Конгрес щорічно проводить подію у Києві та серію спеціальних заходів у регіонах України.