Золоті ворота в Києві – це фейк. Як насправді виглядала легендарна брама тисячу років тому

Чому сучасна реконструкція — лише одна з версій

Те як сучасні українці знають Золоті ворота в Києві може суттєво відрізнятися від їхнього оригінального вигляду. Монументальна парадна брама середньовічної столиці Русі дійшла до сучасного світу у вигляді двох напівзруйнованих стін.

Наразі вони закриті захисним павільйоном, які відтворює одну з версій їхнього зовнішнього вигляду. Про версії розповів архітектор Дмитро Горбатюк.

Коли збудували Золоті ворота

Історики досі сперечаються щодо точної дати побудови Золотих воріт. Відома точна дата першої згадки в літописі — 1037 рік у "Повісті минулих літ". Фразу, де перераховуються всі архітектурні започаткування князя Ярослава, деякі історики сприймають як ознаку завершення будівництва. Водночас є й інша версія — 1022 рік. За цим припущенням, будувати стіни довкола верхнього міста почав ще Володимир Великий, а за часів Ярослава — спорудили надбрамну церкву.

Золоті ворота на плані Києва 1750 року марковані 1, а 4 - земляні вали/ Джерело: pidgruntya.com.ua

Чому ворота називаються Золотими

Це питання також має кілька версій. Парадна брама столиці мала назву Золоті ворота через те, що так традиційно називались головні в'їзди в місто. Інша ж — що у надбрамної церкви Благовіщення був золотий купол, але підтвердження цьому немає.

Архівне фото київських Золотих воріт / Джерело: kyiv.historyy

Залишки Золотих воріт. Фото початку 1960-х років/ Джерело: pidgruntya.com.ua

Як могли виглядати Золоті ворота насправді

Відомо, що зовні стін був рів глибиною 7 метрів, за ровом — потужний вал з дерев'яною стіною. Цікаво, що ворота були надзвичайно широкими — проїзд був завширшки 6 метрів 40 сантиметрів. Під час розробки захисного павільйону запропонували три варіанти. Обрали проєкт архітекторки Євгенії Лопушинської. Однак археолог Сергій Висоцький мав іншу думку.

За його припущенням, ворота були розмішені не на краю валу, а утоплені в нього. Сама церква над брамою була ближче до міста, а зі сторони поля гостей зустрічала ікона Богородиці. Він також вважає, що звіз парапету був меншим, а бійниці були вертикальними. На думку Висоцького, вежа могла мати скатну покрівлю.

Різниця в інтерпритації Золотих воріт у Києві

Раніше "Телеграф" розповідав, що станція метро "Золоті ворота" неодноразово називалась найкрасивішою. Вона залягає на глибині 80 метрів.