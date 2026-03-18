Може опинитися на вулиці з дочкою-інвалідом: як живе Маша Распутіна, яка виросла в Україні і підтримує війну

Артистка опинилася на межі виселення з дому

Маша Распутіна — відома російська співачка, яка має українське коріння, але підтримує путінський режим. Вона вже кілька років судиться за будинок з колишньою дружиною свого чоловіка і може опинитися на вулиці разом із дочкою-інвалідом.

Що варто знати:

Распутіна відкрито підтримує російську агресію, через що їй заборонено в'їзд до України

Мати співачки була одеситкою, а юність майбутньої артистки пройшла на Дніпропетровщині

Зараз артистка ризикує втратити житло в РФ через багатомільйонні борги і суди чоловіка

"Телеграф" розповідає, як зараз живе Маша Распутіна та як вона пов’язана з Україною.

Маша Распутіна. Фото: https://news.ru/

Маша Распутіна і її українське коріння

Маша Распутіна народилася у Сибіру, де на той момент жили її батьки. Проте її мама, Лідія Георгіївна, була корінною одеситкою. А у 80-х родина переїхала в Україну та оселилася у містечку Тернівка на Дніпропетровщині. Саме там пройшла юність майбутньої співачки перед тим, як вона поїхала підкорювати Москву.

Маша Распутіна у дитинстві. Фото: особистий архів

Сама Распутіна не раз зізнавалася в інтерв’ю для російських ЗМІ, що має дуже глибокий емоційний зв’язок з Україною, бо там похована її мама. Навіть коли Маша стала зіркою шоу-бізнесу, вона таємно відвідувала Тернівку та могилу матері. Крім того, вона зізнавалася, що в неї залишилося багато друзів у Києві.

Маша Распутіна у дитинстві з батьками. Фото: особистий архів

Тим не менш, Распутіна називає себе російською людиною і підтримує чинну путінську владу. За словами співачки, вона не збирається нікуди тікати із країни через дії Кремля.

А ось до України поїхати вона вже не може. У своїх інтерв’ю вона неодноразово критикувала українську владу та висловлювалася на підтримку діям РФ. Через це їй заборонили в’їзд на територію України.

Маша Распутіна зараз. Фото: https://news.ru/

Распутіна може опинитися на вулиці

Вже кілька років Маша Распутіна судиться за будинок з колишньою дружиною свого чоловіка Віктора Захарова. Вона з ним у стосунках понад 25 років і лише у вересні 2025 року вони офіційно одружилися.

Як пише видання NEWS.ru, співачка вклала в ремонт цього будинку всі кошти від продажу власної нерухомості. Однак тепер на нього претендує ексдружина Захарова.

Маша Распутіна з чоловіком Віктором Захаровим та молодшою дочкою. Фото: росЗМІ

У 2023 році суд відмовив жінці у розподілі майна, але пізніше рішення скасували та стягнули з чоловіка Распутіної 70 млн рублів на користь колишньої дружини. Ситуація ускладнюється тим, що обох з колишнього подружжя визнано банкрутами і тепер опонентка співачки претендує на житло.

Незабаром Маша Распутіна подала позов до Верховного суду РФ, намагаючись захистити свій будинок, у якому також проживає її старша дочка Лідія, яка має інвалідність другої групи. Артистка стверджує, що колишня дружина чоловіка ніколи не працювала та жила на його утриманні, а виселення з цього будинку стане справжньою трагедією для її родини.

