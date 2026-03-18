Може опинитися на вулиці з дочкою-інвалідом: як живе Маша Распутіна, яка виросла в Україні і підтримує війну
Артистка опинилася на межі виселення з дому
Маша Распутіна — відома російська співачка, яка має українське коріння, але підтримує путінський режим. Вона вже кілька років судиться за будинок з колишньою дружиною свого чоловіка і може опинитися на вулиці разом із дочкою-інвалідом.
Що варто знати:
- Распутіна відкрито підтримує російську агресію, через що їй заборонено в'їзд до України
- Мати співачки була одеситкою, а юність майбутньої артистки пройшла на Дніпропетровщині
- Зараз артистка ризикує втратити житло в РФ через багатомільйонні борги і суди чоловіка
"Телеграф" розповідає, як зараз живе Маша Распутіна та як вона пов’язана з Україною.
Маша Распутіна і її українське коріння
Маша Распутіна народилася у Сибіру, де на той момент жили її батьки. Проте її мама, Лідія Георгіївна, була корінною одеситкою. А у 80-х родина переїхала в Україну та оселилася у містечку Тернівка на Дніпропетровщині. Саме там пройшла юність майбутньої співачки перед тим, як вона поїхала підкорювати Москву.
Сама Распутіна не раз зізнавалася в інтерв’ю для російських ЗМІ, що має дуже глибокий емоційний зв’язок з Україною, бо там похована її мама. Навіть коли Маша стала зіркою шоу-бізнесу, вона таємно відвідувала Тернівку та могилу матері. Крім того, вона зізнавалася, що в неї залишилося багато друзів у Києві.
Тим не менш, Распутіна називає себе російською людиною і підтримує чинну путінську владу. За словами співачки, вона не збирається нікуди тікати із країни через дії Кремля.
А ось до України поїхати вона вже не може. У своїх інтерв’ю вона неодноразово критикувала українську владу та висловлювалася на підтримку діям РФ. Через це їй заборонили в’їзд на територію України.
Распутіна може опинитися на вулиці
Вже кілька років Маша Распутіна судиться за будинок з колишньою дружиною свого чоловіка Віктора Захарова. Вона з ним у стосунках понад 25 років і лише у вересні 2025 року вони офіційно одружилися.
Як пише видання NEWS.ru, співачка вклала в ремонт цього будинку всі кошти від продажу власної нерухомості. Однак тепер на нього претендує ексдружина Захарова.
У 2023 році суд відмовив жінці у розподілі майна, але пізніше рішення скасували та стягнули з чоловіка Распутіної 70 млн рублів на користь колишньої дружини. Ситуація ускладнюється тим, що обох з колишнього подружжя визнано банкрутами і тепер опонентка співачки претендує на житло.
Незабаром Маша Распутіна подала позов до Верховного суду РФ, намагаючись захистити свій будинок, у якому також проживає її старша дочка Лідія, яка має інвалідність другої групи. Артистка стверджує, що колишня дружина чоловіка ніколи не працювала та жила на його утриманні, а виселення з цього будинку стане справжньою трагедією для її родини.
