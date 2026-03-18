Дивний літак із Москви засікли над Україною. Він міг пролетіти над чотирма областями (фото)

Денис Подставной
Радари побачили над країною дивну подію
Радари побачили над країною дивну подію. Фото Колаж "Телеграфу"

Йдеться про літальний апарат Airbus A321

Загадкові літаки продовжують засікати у небі над Україною, незважаючи на закритий повітряний простір. Борт із Москви засвітився на радарах одразу у 4 областях.

Про це свідчать дані порталу Airnavradar. Так, згідно з інформацією моніторингового сервісу, незвичайна ситуація могла статися вранці 17 березня. У цей час маяк пасажирського літака із Москви з’явився в небі над Україною.

Йдеться про борт Airbus A321 російської авіакомпанії "Аерофлот", який летів із Москви до Стамбула. Рейс проходив штатно, однак у якийсь момент повітряне судно нібито порушило повітряний простір України, залетівши до Сумської області, а далі його фіксували ще у трьох областях (Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській). Літальний апарат пролетів Україну наскрізь та успішно завершив рейс.

Літак над Україною
Що це було?

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні повітряний простір над нашою країною було офіційно закрито. Тому можна припустити, що в цьому випадку мова може йти про збій у системі спостереження за польотами.

До речі, випадки зі збоями радарів під час війни це далеко не рідкість. Їхній експерт з авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

