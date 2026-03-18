Дивний літак із Москви засікли над Україною. Він міг пролетіти над чотирма областями (фото)

Йдеться про літальний апарат Airbus A321

Загадкові літаки продовжують засікати у небі над Україною, незважаючи на закритий повітряний простір. Борт із Москви засвітився на радарах одразу у 4 областях.

Про це свідчать дані порталу Airnavradar. Так, згідно з інформацією моніторингового сервісу, незвичайна ситуація могла статися вранці 17 березня. У цей час маяк пасажирського літака із Москви з’явився в небі над Україною.

Йдеться про борт Airbus A321 російської авіакомпанії "Аерофлот", який летів із Москви до Стамбула. Рейс проходив штатно, однак у якийсь момент повітряне судно нібито порушило повітряний простір України, залетівши до Сумської області, а далі його фіксували ще у трьох областях (Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській). Літальний апарат пролетів Україну наскрізь та успішно завершив рейс.

Літак над Україною

Літак над Україною

Що це було?

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні повітряний простір над нашою країною було офіційно закрито. Тому можна припустити, що в цьому випадку мова може йти про збій у системі спостереження за польотами.

До речі, випадки зі збоями радарів під час війни це далеко не рідкість. Їхній експерт з авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

