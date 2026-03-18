Великий символізм. США після арешту Мадуро програли Венесуелі у фіналі чемпіонату світу

Венесуела виграла престижний турнір з бейсболу

У середу, 18 березня (час київський), збірна Венесуели сенсаційно виграла Всесвітню класику бейсболу (World Baseball Classic). У фіналі "чемпіонату світу" венесуельці обіграли збірну США.

Що потрібно знати

Фінальна гра, яка проходила у Маямі (США, штат Флорида), завершилася з рахунком 3:2. Про це повідомляє "Телеграф".

Додамо, що право виступити на Олімпіаді-2028 року вибороли збірні Венесуели (це буде олімпійський дебют) та Домініканської республіки. Американці виступлять на Іграх як господарі турніру.

У мережі назвали цей успіх Венесуели символічним. Річ у тому, що на початку 2026 року США провернули операцію проти південноамериканської країни, викравши президента Венесуели Ніколаса Мадуро. З ним була дружина Силія Флорес, яка також брала активну участь у політичному житті країни.

Довідка: World Baseball Classic — це один із двох головних дорослих бейсбольних турнірів, санкціонованих WBSC (Всесвітня конфедерація бейсболу та софтболу), наряду з Premier12, але єдиний, який надає переможцю титул "чемпіона світу". "Класика" проводиться раз на три роки.

Нагадаємо, 3 січня США провернули масштабну військову операцію проти Венесуели. У Каракасі пролунало кілька вибухів, президент країни Мадуро та його дружина були захоплені. Американці звинувачують Мадуро у наркотероризмі, організації масштабної контрабанди наркотиків, використанні військових ресурсів для захисту наркотрафіку та незаконному обігу зброї. Пізніше глава Білого дому Дональд Трамп опублікував фото Мадуро з пов’язкою на очах, навушниках та наручниках. Цей знімок запустив модний бум.