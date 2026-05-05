Люблячий батько чи лицемір? Актор Ращук, який зрадив дружину, показав миле фото з сином, але є одне "але"

Вікторія Білан натякала, що Володимир не проводить час із сином

Відомий український актор і військовослужбовець Володимир Ращук, який у вересні 2025-го вперше став батьком, показав фото із семимісячним сином. Нещодавно він зірка зізнався, що зрадив 47-річну дружину і покинув її ще вагітною заради іншої.

Нову світлину актор опублікував на своїй сторінці в Інстаграм. На знімку актор ніжно тримає хлопчика на руках, а в підписі коротко звертається до нього: "Маленький мій хлопчик, вітаю тебе. 7 місяців".

Публікація виглядає теплою та сімейною, однак контекст довкола неї значно складніший. Миле фото з сином також опублікувала ексдружина Ращука Вікторія.

За кілька днів до цього Володимир Ращук поділився результатами своєї участі у змаганнях із бодібілдингу. Як випливає з його дописів, актор серйозно змінив форму — схуд, підкачався і вперше вийшов на сцену як спортсмен. За підсумками виступу він здобув кілька нагород і публічно присвятив перемогу синові.

У коментарях з’явилася його колишня дружина — Вікторія Білан-Ращук, яка різко розкритикувала ексчоловіка. Вона звинуватила його у нещирості та натякнула, що реальної участі у вихованні дитини він не бере. "Які високопарні слова. Краще б ти увагу і турботу присвятив сину, або хоча б одну безсонну ніч. Чи купання. Ти хоча б поцікавився, що дитина зараз їсть. Яке ж лицемірство. Своїй "малєнькій" шм*рі присвячуй, мій син не потребує цієї твоєї брехні", — написала Вікторія.

Що відомо про розлучення

Нагадаємо, пара була разом багато років. Офіційний шлюб уклали ще у 2015-му, а згодом повінчалися. У 2025 році стало відомо про вагітність 47-річної Вікторії, і вже восени вона народила сина.

Втім у квітні 2026 року Ращук у подкасті публічно повідомив про розрив. За його словами, причиною стали почуття до іншої жінки, які виникли ще під час вагітності дружини. Проте він заявив, що весь свій вільний час проводить із сином, на якого дуже чекав.

