Любящий отец или лицемер? Актер Ращук, который изменил жене, показал милое фото с сыном, но есть одно "но"

Виктория Билан намекала, что Владимир не проводит время с сыном

Известный украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук, в сентябре 2025-го впервые ставший отцом, показал фото с семимесячным сыном. Недавно он звезда признался, что изменил 47-летней жене и оставил ее еще беременной ради другой.

Новое фото актер опубликовал на своей странице в Инстаграм. На снимке актер нежно держит мальчика на руках, а в подписи коротко обращается к нему: "Маленький мой мальчик, поздравляю тебя. 7 месяцев".

Публикация выглядит теплой и семейной, однако контекст вокруг нее гораздо сложнее. Милое фото с сыном также опубликовала экс-жена Ращука Виктория.

Публикация Владимира Ращука с сыном. Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk/

Публикация Виктории Билан с сыном. Фото: instagram.com/vikki.bilan

Несколькими днями ранее Владимир Ращук поделился результатами своего участия в соревнованиях по бодибилдингу. Как следует из его постов, актер серьезно изменил форму — похудел, подкачался и впервые вышел на сцену как спортсмен. По итогам выступления он получил несколько наград и публично посвятил победу сыну.

Сообщение Владимира Ращука. Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk, Апостроф

В комментариях появилась его бывшая жена — Виктория Билан-Ращук, резко раскритиковавшая экс-супруга. Она обвинила его в неискренности и намекнула, что реального участия в воспитании ребенка он не принимает. Какие высокопарные слова. Лучше бы ты внимание и заботу посвятил сыну, или хотя бы одну бессонную ночь. Или купание. Ты хотя бы поинтересовался, что ребенок сейчас ест. Какое же лицемерие.

Что известно о разводе

Напомним, пара была вместе много лет. Официальный брак был заключен еще в 2015-м, а впоследствии обвенчался. В 2025 году стало известно о беременности 47-летней Виктории, и уже осенью она родила сына.

Владимир Ращук и Виктория Билан-Ращук с сыном. Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Впрочем, в апреле 2026 года Ращук в подкасте публично сообщил о разрыве. По его словам, причиной стали чувства к другой женщине, которые возникли еще во время беременности жены. Однако он заявил, что все свое свободное время проводит с сыном, которого очень ждал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился Владимир Ращук. Актер шел к своей мечте больше года.