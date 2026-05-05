Переможниця "Холостяка" з "Тереном", яка народила первістка, вперше назвала ім'я доньки (відео)

Блогерка показала миле фото новонародженої доньки

Українська блогерка і переможниця проєкту "Холостяк 13" з Олександром "Тереном" Інна Бєлєнь, яка нещодавно вперше стала мамою, назвала ім'я донечки. Про народження дитини стало відомо 28 квітня, коли вона опублікувала перші кадри з пологового.

Деякий час блогерка не розкривала деталей, залишаючи інтригу. Відомо було лише, що дівчинка з'явилася на свійт із вагою 3225 кілограмів і зростом 51 сантиметр. Народжувала Бєлєнь у Харкові.

Назвали донечку Кіра. Блогерка виклала миле відео на своїй сторінці в Інстаграм, де показала свідоцтво про народження крихітки — її повне ім'я — Яловенко Кіра Іванівна.

Свідоцтво про народження доньки Інни Бєлєнь. Фото: instagram.com/innka_belen/

Що відомо про вагітність Інни Бєлєнь

Про свою вагітність Інна повідомила у січні 2026 року — на пост-шоу проєкту "Холостяк 14". Вона регулярно ділилася з аудиторією змінами у своєму житті, публікувала фото з округлим животиком і відверто розповідала про самопочуття, яке не завжди було хорошим.

Інна Бєлєнь вагітна. Фото: instagram.com/innka_belen/

Бєлєнь також ділилася милими відео з виписки з пологового. Її чоловік влаштував їй сюрприз вдома з рожевими кульками та квітами.

Інна Бєлєнь народила доньку. Фото: instagram.com/innka_belen

Також вона неодноразово підкреслювала, що цей період став для неї особливим і наповненим новими емоціями. Про сім'ю і дитинку Інна мріяла давно — ще на проєкті "Холостяк" вона розповідала, що вже готова до такої відповідальності.

