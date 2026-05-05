Переможниця "Холостяка" з "Тереном", яка народила первістка, вперше назвала ім'я доньки (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Блогерка показала миле фото новонародженої доньки
Українська блогерка і переможниця проєкту "Холостяк 13" з Олександром "Тереном" Інна Бєлєнь, яка нещодавно вперше стала мамою, назвала ім'я донечки. Про народження дитини стало відомо 28 квітня, коли вона опублікувала перші кадри з пологового.
Деякий час блогерка не розкривала деталей, залишаючи інтригу. Відомо було лише, що дівчинка з'явилася на свійт із вагою 3225 кілограмів і зростом 51 сантиметр. Народжувала Бєлєнь у Харкові.
Назвали донечку Кіра. Блогерка виклала миле відео на своїй сторінці в Інстаграм, де показала свідоцтво про народження крихітки — її повне ім'я — Яловенко Кіра Іванівна.
Що відомо про вагітність Інни Бєлєнь
Про свою вагітність Інна повідомила у січні 2026 року — на пост-шоу проєкту "Холостяк 14". Вона регулярно ділилася з аудиторією змінами у своєму житті, публікувала фото з округлим животиком і відверто розповідала про самопочуття, яке не завжди було хорошим.
Бєлєнь також ділилася милими відео з виписки з пологового. Її чоловік влаштував їй сюрприз вдома з рожевими кульками та квітами.
Також вона неодноразово підкреслювала, що цей період став для неї особливим і наповненим новими емоціями. Про сім'ю і дитинку Інна мріяла давно — ще на проєкті "Холостяк" вона розповідала, що вже готова до такої відповідальності.
Раніше "Телеграф" розповідав, що дружина Григорія Решетніка показала "округлий животик". Христина заінтригувала підписників.