Відомий актор-військовий показав "фантастичне" перевтілення. Фото до і після

Ращук йшов до своєї мрії понад рік

Популярний український актор та захисник Володимир Ращук вразив мережу своєю фізичною трансформацією. Чоловік продемонстрував результати кропіткої роботи над собою, яка тривала понад рік.

Справжня сила волі та залізний характер — саме так можна описати нову публікацію зірки в Instagram. Актор, який з початком повномасштабного вторгнення змінив сцену на фронт, опублікував вражаючий колаж. На одній частині фото Володимир позує з помітним животом, а на іншій — демонструє атлетичну, підкачану фігуру з рельєфним пресом.

Сам артист зізнався, що шлях до тіла мрії був тривалим і зайняв понад рік. Для Володимира це стало справжнім внутрішнім викликом.

Зміни! Це ключова ідея мого формування. Кожен раз, коли приходять скрутні часи, я ніколи нікого не звинувачую, я задаю питання собі, кидаю собі виклик і починаю мінятися. І ось моє чергове випробування себе… Володимир Ращук

В актора помітно змінилося обличчя

Підписники не приховували свого захоплення. У коментарях під дописом користувачі називають такі зміни "фантастичними".

Нагадаємо, що актор був у шлюбі з актрисою Вікторією Білан. Нещодавно пара заявила про розлучення.