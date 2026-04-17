У Європі сказали, коли має закінчитися війна в Україні

Путін не планує зупинятись зараз

Начальник бельгійського Генштабу генерал Фредерік Вансіна переконаний, що війна в Україні триватиме ще щонайменше 4 роки. Європа має готуватись до можливої агресії з боку Росії.

Про це генерал розповів газеті Le Soir. За його словами, президент Росії Володимир Путін наразі не планує зупинятись.

"2030 рік стане важким періодом для Європи. На той час сподіватимемося, війна в Україні вже закінчиться. Росія залишиться з цією армією в 650–700 тисяч загартованих бійців", — заявив Вансіна.

За його словами, до 2030 року Європа має змогу сказати Путіну, що навіть без американців він не виграє війни.

"Ми ще маємо кілька років. Завдяки мужності та крові українців, які купують нам цей час. Саме тому ми так сильно їх підтримуємо", — каже генерал.

Вансіна додає, що, попри конфлікт на Близькому Сході, головною метою Європи залишається війна в Україні. Адже вона знаходиться лише за дві з половиною години польоту від Бельгії. Наразі війна з Росією зайшла у глухий кут, але на її території все ще розміщено від 650 000 до 700 000 досвідчених російських солдатів. І як тільки ця війна в Україні закінчиться, Європі потрібно буде бути достатньо сильною, щоб стримувати росіян. І все це на тлі нинішніх відносин зі США.

"Я не хочу лякати населення. Росіяни не збираються нападати на нас негайно, найближчим часом. Але ми не повинні обманювати себе: ми переживаємо найнестабільніший період з часів закінчення Холодної війни", — резюмує генерал.

