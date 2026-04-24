Час запасатись ліками? Як блокування рахунків двох постачальників вдарить по аптеках

Чи дійсно в Україні можуть зникнути з полиць деякі ліки через блокування рахунків дистриб'юторів "Оптіма-Фарм" і "БаДМ" та наскільки ця ситуація критична для аптек, дізнавався "Телеграф". У мережі "Аптека 9-1-1" вже прокоментували ситуацію.

За словами компанії, блокування рахунків — помітний фактор для фармацевтичного ринку, адже через дистриб'юторів проходять налагоджені логістичні маршрути постачання ліків.

"Якщо проблема з розрахунками не буде вирішена, ринок може зіткнутися не лише із затримками, а з системними перебоями в забезпеченні ліками", — кажуть в пресслужбі.

Мережа "Аптека 9-1-1" наголосила, що вже уважно моніторить динаміку залишків і наразі аптеки мають сформований запас препаратів, якого в середньому вистачає на місяць роботи. За цей час у компанії буде можливість знайти вихід з ситуації без нестачі ліків.

"Пріоритетним завданням залишається забезпечення доступності критично важливих категорій препаратів, де стабільність поставок є життєво необхідною. Ми сподіваємося, що конструктивне вирішення правових питань дозволить уникнути системних збоїв у забезпеченні населення ліками", — додали в пресслужбі.

Зауважимо, що на момент виходу публікації "Телеграф" не зміг отримати коментарі ні від самих заблокованих дистриб'юторів, ні від МОЗ, ні від інших великих мереж аптек, хоча і направив відповідні запити.

Що передувало

Як повідомляла пише "Економічна правда", в Україні заблокували рахунки двох найбільших фармацевтичних дистриб'юторів "Оптіма-Фарм" та "БаДМ". Виконавче провадження щодо першої компанії розпочали 22 квітня 2026 року у відділі примусового виконання рішень Державної виконавчої служби.

Також частково заблокованими залишаються рахунки ще одного великого фармдистриб’ютора — "БаДМ". Їхні рахунки арештували ще у грудні 2025 року, і тоді компанія певний час не могла розраховуватися з постачальниками. На ці дві компанії припадає близько 80% ринку дистрибуції ліків.

