Путіну приготуватися? Як "покарання" Трампом країн НАТО може вилізти Кремлю боком

У Вашингтоні налаштовані рішуче

Президент США Дональд Трамп може "покарати" деякі країни-члени НАТО за те, що вони, на його думку, не надали достатньої підтримки під час операції проти Ірану. Ймовірніше йдеться про закриття деяких військових баз та їхню передислокацію.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на джерела адміністрації. Як кажуть співрозмовники, у списку країн, яким може "дістатись" від Трампа, не тільки Іспанія та Німеччина.

"Досить сумно, що НАТО відвернулося від американського народу протягом останніх шести тижнів, коли саме американський народ фінансував їхню оборону", – заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

За її словами, Трамп планує провести дуже "відверту та щиру розмову" з генсеком НАТО Марко Рютте. Водночас США можуть й зі свого боку "покарати" країни, які не були достатньо залучені, на думку Білого дому.

У списку цих країн може бути:

Іспанія — єдина країна НАТО, яка не зобов'язалася витрачати 5% свого ВВП на оборону, — заблокувала американські літаки, що брали участь в операції в Ірані, від використання свого повітряного простору.

Німеччина — її високопосадовці розкритикували війну Трампа, хоча Берлін є одним з найбільших і найважливіших центрів для американських військових для підтримки їхніх операцій на Близькому Сході.

Італія — ненадовго заблокувала використання США авіабази на Сицилії.

Франція — дозволила Трампу використовувати базу на півдні Франції лише після того, як країні гарантували, що там приземляться літаки, які не брали участі в ударах по Ірану.

Які країни Європи Трамп може "покарати"

Найбільшою "мірою покарання", на думку джерел, буде закриття американських баз. Ймовірніше це може торкнутись саме Іспанії та Німеччини. Також розглядається варіант передислокації до країн, які виявились "більш підтримуючими" — Польща, Румунія, Литва та Греція.

"Ці країни Східної Європи мають одні з найвищих показників витрат на оборону в Альянсі та були одними з перших, хто заявив про свою підтримку міжнародної коаліції для спостереження за Ормузькою протокою. Після початку війни Румунія швидко схвалила запити США на використання своїх баз ВПС США", — йдеться у матеріалі.

Водночас ця передислокація може не сподобатись Росії та її лідеру Володимиру Путіну, адже таким чином військові бази США будуть набагато ближче до Кремля.

Відомо, що загалом в Європі розміщено понад 84 тисячі американських військовослужбовців. Американські бази в Європі є критичним центром глобальних військових операцій США. Їхнє розміщення неабияк цінне для Європи, адже залучає чималі інвестиції. Окрім того, бази у Східній Європі також служать стримуючим фактором проти Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим обернеться "перемир’я" США та Ірану.