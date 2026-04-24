Новий "Холостяк" заробляв рублі у розпал війни

Кравцов грав за московський клуб вже під час АТО

Навколо 15-го сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк" розгорівся перший скандал, щойно СТБ оголосив ім’я нового головного героя. Ним став відомий український баскетболіст В’ячеслав Кравцов. Проте радість українців затьмарили факти з минулого спортсмена, про які організатори проєкту вирішили не згадувати у промо-кампанії.

На суперечливі сторінки біографії Кравцова звернула увагу блогерка Нателла Кірс у соцмережі Threads. Вона помітила, що в анонсах шоу акцентують на кар’єрі В’ячеслава в NBA, проте "загубили" період його співпраці з російським клубом.

Цікаво, що у промо згадали за NBA, але контракт з московським клубом так трішки загубили 🙃 Це не прикольно. Більше того, як мило щебече про "неймовірні емоції грати за честь країни", але де вона була 2015-го? Нателла Кірс

В’ячеслав Кравцов грав за ЦСКА

Дійсно, гравець національної збірної України приєднався до московського ЦСКА наприкінці вересня 2015 року — у розпал російської агресії на сході України та після анексії Криму. Тоді московський клуб мав проблеми зі складом через травми основних гравців, і Кравцов підписав короткостроковий контракт на три місяці. У грудні того ж року стало відомо, що баскетболіст залишив команду після завершення терміну угоди.

Блогерку обурило саме те, що в офіційних матеріалах шоу цей епізод замовчується, створюючи виключно патріотичний образ "нового героя".

Легенда українського баскетболу, капітан національної збірної та гравець NBA – Слава Кравцов. Людина, яка понад 10 років веде команду до перемог у топових євролігах, тепер відкриває своє серце для найважливішого – справжніх почуттів пише СТБ

СТБ зовсім не вперше втрапляє в скандали, пов'язані з шоу "Холостяк". Так, минулого року творці вибрали героєм актора Тараса Цимбалюка, який до того слухав російську музику.