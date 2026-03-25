Орбан висунув Києву ультиматум щодо газу. Які ще країни постачають його Україні

Угорський лідер намагається на темі України підвищити свої шанси перемогти на виборах

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна зупинить постачання газу в Україну до того часу, доки не буде відновлено транзит нафти трубопроводом "Дружба". Раніше Київ погодився відновити транзит нафти через нафтопровід "Дружба" до Угорщини та Словаччини.

Свій ультиматум Україні Орбан опублікував у Facebook. "Доки Україна не постачатиме нафту, вона не отримуватиме газ з Угорщини", заявив він.

Які країни постачають газ Україні

Основні країни-постачальники (імпортери та транзитери) газу в Україну — Словаччина, Угорщина та Польща. Через ці країни постачається газ, який європейські трейдери купують на біржах (переважно норвезький газ або ресурс з європейських хабів).

Крім того, у 2025–2026 роках Україна почала активно імпортувати газ через термінали Греції. Також для поставок з південного напрямку (Трансбалканський маршрут) як транзитні країни використовуються Румунія та Молдова.

Хоча фізично газ надходить в Україну з боку ЄС, за походженням він переважно з Норвегії та США. Норвегія є найбільшим постачальником трубопровідного газу в Європу, який потрапляє й в Україну.

Американський скраплений природний газ прибуває танкерами на термінали в Польщі, Литві та Греції. Далі він переводиться у газоподібний стан та подається трубопроводами до України.

Погрозами Україні Орбан намагається "заробити бали" на виборах

Вибори у парламент Угорщини заплановано на 12 квітня 2026 року. Співрозмовники з країн ЄС розповіли "Телеграфу", що в Орбана мало шансів знову стати прем'єром.

Ймовірно, саме тому він намагається спекулювати на темі України. Орбан виставляє себе "великим захисником" інтересів угорців.

Його партія "Фідес" розганяє антиукраїнську істерію на виборах, пише BBC. Угорський уряд заявив, що виснажена війною Україна нібито "не зупиниться ні перед чим", аби завадити Орбану та його партії перемогти на виборах 12 квітня.

Нафтопровід "Дружба" опинився у центрі конфлікту

У лютому 2026 роботу нафтопроводу "Дружба" було зупинено через атаку російського дрона по трубопровідному обладнанню на заході України. Тоді прем'єр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо почали погрожувати Києву.

Адже на думку угорського лідера, зупинка роботи "Дружби" була викликана "політичними, а не технічними причинами". Після цього Орбан кілька разів погрожував президенту Володимиру Зеленського не тільки припиненням співпраці між країнами, а й блокуванням рішень ЄС щодо України.

