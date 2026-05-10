Барбір показала єдиного сина, якого довго приховувала від публіки (фото)

Ведуча на "1+1" вразила красенем

Відома телеведуча та актриса Людмила Барбір порадувала прихильників рідкісним сімейним контентом. Зірка каналу "1+1" вперше за довгий час показала свого єдиного сина Тараса, який помітно подорослішав.

Свято Дня матері, яке цьогоріч припало на 10 травня, стало для ведучої чудовою нагодою поділитися теплими кадрами з найдорожчою людиною. На нових світлинах, які ведуча опублікувала у своєму Instagram, вона позує разом із сином.

На фото мама й син ніжно обіймаються, а Людмила тримає в руках пишний букет ромашок — імовірно, саме такий сонячний подарунок Тарас підготував для мами.

"Вітаю всіх, хто обрав для себе найскладніший і найпрекрасніший у світі шлях бути мамою!🤍", — зворушливо підписала публікацію зірка.

Прихильники одразу звернули увагу на те, як швидко летить час: 13-річний Тарас вже перегнав маму за зростом і перетворився на справжнього юнака. Користувачі мережі засипали родину компліментами:

"Який вже дорослий і красивий!!! ❤️❤️ Ви чудові!"

"Які ви гарні і світлі ❤️❤️ Наче от тільки Тарас був маленький, а тут такий вже дорослий красень!"

"Боже, який гарний син! Хоча чому тут дивуватись! Яблучко від яблуні!!! 👏👏👏👏"

Хто батько дитини?

Нагадаємо, Барбір вже багато років перебуває у щасливому шлюбі. Батьком Тараса є чоловік Людмили — Ігор. Попри публічність дружини, чоловік рідко з'являється у світських хроніках. Наразі він проходить службу.

Людмила з чоловіком Ігорем. Фото: instagram.com/liudmila.barbir

В інтерв'ю Аліні Доротюк актриса розповіла, що ще у 2014 році Ігор добровольцем вирушив до АТО, адже мав військовий досвід. А з початком повномасштабного вторгнення обранець Барбір долучився до лав ЗСУ та став інструктором для інших військових.

Ігор з сином Тарасом. Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Нагадаємо, що у 2024 році телеведуча опинилася в центрі гучного скандалу. Під час прямого ефіру Барбір вжила нецензурну лексику.