Барбір показала єдиного сина, якого довго приховувала від публіки (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ведуча на "1+1" вразила красенем
Відома телеведуча та актриса Людмила Барбір порадувала прихильників рідкісним сімейним контентом. Зірка каналу "1+1" вперше за довгий час показала свого єдиного сина Тараса, який помітно подорослішав.
Свято Дня матері, яке цьогоріч припало на 10 травня, стало для ведучої чудовою нагодою поділитися теплими кадрами з найдорожчою людиною. На нових світлинах, які ведуча опублікувала у своєму Instagram, вона позує разом із сином.
На фото мама й син ніжно обіймаються, а Людмила тримає в руках пишний букет ромашок — імовірно, саме такий сонячний подарунок Тарас підготував для мами.
"Вітаю всіх, хто обрав для себе найскладніший і найпрекрасніший у світі шлях бути мамою!🤍", — зворушливо підписала публікацію зірка.
Прихильники одразу звернули увагу на те, як швидко летить час: 13-річний Тарас вже перегнав маму за зростом і перетворився на справжнього юнака. Користувачі мережі засипали родину компліментами:
- "Який вже дорослий і красивий!!! ❤️❤️ Ви чудові!"
- "Які ви гарні і світлі ❤️❤️ Наче от тільки Тарас був маленький, а тут такий вже дорослий красень!"
- "Боже, який гарний син! Хоча чому тут дивуватись! Яблучко від яблуні!!! 👏👏👏👏"
Хто батько дитини?
Нагадаємо, Барбір вже багато років перебуває у щасливому шлюбі. Батьком Тараса є чоловік Людмили — Ігор. Попри публічність дружини, чоловік рідко з'являється у світських хроніках. Наразі він проходить службу.
В інтерв'ю Аліні Доротюк актриса розповіла, що ще у 2014 році Ігор добровольцем вирушив до АТО, адже мав військовий досвід. А з початком повномасштабного вторгнення обранець Барбір долучився до лав ЗСУ та став інструктором для інших військових.
Нагадаємо, що у 2024 році телеведуча опинилася в центрі гучного скандалу. Під час прямого ефіру Барбір вжила нецензурну лексику.