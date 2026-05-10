Влада РФ піариться на ветеранах, проте про реальну турботу не йдеться

Колишній захисник ЦСКА та збірної СРСР з футболу Володимир Пономарьов обурений тим, як у Росії ставляться до ветеранів німецько-радянської війни. Він назвав ганьбою подачки РФ ветеранам.

Відповідний коментар Пономарьова наводить sport24.ru. У РФ ветеранам доступна щорічна виплата у розмірі 10 000 рублів (близько 6 тисяч грн) до "Дня Перемоги".

Згоден із тим, що це ганьба. Така сума просто ніщо для ветеранів. Чому держава виділяє так мало грошей? Непристойно це навіть обговорювати. У нас в країні ветеранів можна на пальцях перерахувати, а їм виплачують такі копійки. Виплата має становити мінімум 100 тисяч рублів. Це можна буде назвати добрим символічним жестом на адресу ветеранів. На 10 тисяч зараз можна курку у магазині купити – і все. А у ветеранів дуже багато грошей на ліки йде. На своєму прикладі знаю, що тільки на це потрібно щонайменше тисяч 20. Вони зараз дуже дорогі. Володимир Пономарьов

У мережі зазначили, що в Росії 9 травня перетворилося на "побєдобесіє". Користувачі вважають, що влада РФ просто піариться на справжніх ветеранах, а не надає їм реальної допомоги.

Додамо, що Пономарьов підтримує російську владу. Раніше він хвалився тим, що РФ має суперзброю.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Перша спроба УЄФА повернути РФ на міжнародну арену провалилася через реакцію деяких європейських країн.