Орбан выдвинул Киеву ультиматум по газу. Какие еще страны поставляют его Украине

Венгерский лидер пытается на теме Украины повысить свои шансы победить на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна остановит поставки газа в Украину до тех пор, пока не будет возобновлен транзит нефти по трубопроводу "Дружба". Ранее Киев согласился возобновить транзит нефти через нефтепровод "Дружба" в Венгрию и Словакию.

Свой ультиматум Украины Орбан опубликовал в Facebook. "Пока Украина не будет поставлять нефть, она не будет получать газ из Венгрии", — заявил он.

Какие страны поставляют газ Украине

Основные страны-поставщики (импортеры и транзитеры) газа в Украину – Словакия, Венгрия и Польша. Через эти страны поставляется газ, который европейские трейдеры покупают на биржах (преимущественно норвежский газ или ресурс европейских хабов).

Кроме того, в 2025-2026 годах Украина начала активно импортировать газ через терминалы Греции. Также для поставок с южного направления (Трансбалканский маршрут) в качестве транзитных стран используются Румыния и Молдова.

Хотя физически газ поступает в Украину со стороны ЕС, по происхождению он преимущественно из Норвегии и США. Норвегия является самым крупным поставщиком трубопроводного газа в Европу, который попадает и в Украину.

Американский сжиженный природный газ прибывает танкерами на терминалы в Польше, Литве и Греции. Далее он переводится в газообразное состояние и подается по трубопроводам в Украину.

Угрозами Украине Орбан пытается "заработать баллы" на выборах

Выборы в парламент Венгрии намечены на 12 апреля 2026 года. Собеседники из стран ЕС рассказали "Телеграфу", что у Орбана мало шансов снова стать премьером.

Виктор Орбан

Вероятно, именно поэтому он пытается спекулировать по теме Украины. Орбан выставляет себя "великим защитником" интересов венгров.

Его партия "Фидес" разгоняет антиукраинскую истерию на выборах, пишет BBC. Венгерское правительство заявило, что истощенная войной Украина якобы "не остановится ни перед чем", чтобы помешать Орбану и его партии победить на выборах 12 апреля.

Нефтепровод "Дружба" оказался в центре конфликта

В феврале 2026 года работа нефтепровода "Дружба" была остановлена из-за атаки российского дрона по трубопроводному оборудованию на западе Украины. Тогда премьер Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо начали угрожать Киеву.

Нефтепровод "Дружба" на карте

По мнению венгерского лидера, остановка работы "Дружбы" была вызвана "политическими, а не техническими причинами". После этого Орбан несколько раз угрожал президенту Владимиру Зеленскому не только прекращением сотрудничества между странами, но и блокированием решений ЕС по Украине.

