FT показала "Межигір’я" Орбана та розкрила його "імперію" перед виборами в Угорщині: огляд розгромних статей

Імператор завжди напирав на свою "простоту"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який намагається втриматися у владі на майбутніх виборах, виявляється, має чимало подібностей і Віктором Януковичем. Він навіть має "своє Межигір’я".

Незручні факти про угорського главу держави розкрила британська газета Financial Times, випустивши серію розгромних статей. "Телеграф" розповідає про те, як насправді живе Віктор Орбан.

"Межигір’я" угорського правителя — чим багатий глава держави

Стаття FT про Орбан

У ній буквально розбивається образ Орбана, як скромного правителя, який, нібито не жив багато і не прагнув ніколи грошей. Принаймні всі роки у владі саме на цьому він акцентував увагу виборців.

"Я ніколи не був багатою людиною, не буду зараз і не буду", — заявив парламенту Орбан десять років тому, відкидаючи звинувачення у зв’язках з місцевими олігархами. "Після падіння комунізму нам довелося обирати, чи бути нам бізнесменами чи політичними лідерами. Я зробив свій вибір".

Financial Times показала, що насправді це може бути не так, показавши село Фелучут, де народився прем’єр. Вона знаходиться в пів години їзди від Будапешта і одразу приковує увагу цілою шеренгою високих огорож, за якими знаходиться великий маєток Хатванпуста. Колишня садиба Габсбургів, яка колись належала герцогу Йосипу, тепер належить батькові прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Ретельна реконструкція перетворила цей куточок повіту Феєр на символ нової ери угорської влади, зосередженої навколо людини, яка правила країною останні 16 років", — пишуть журналісти.

Політ на дроні, здійснений Financial Times над маєтком, показав те, що ховається за парканами:

Ретельно доглянуті сади;

басейни, розташовані на широкій території;

оранжерея та каплиця;

велична головна будівля на 2000 квадратів;

розкішні гостьові будинки;

на місці знесених офіцерських резиденцій та приміщень для прислуги з’явилися нові, менші за розміром особняки.

Маєток батька Орбана. Фото FT

Загальна вартість реконструкції маєтку, за оцінками ЗМІ, може становити близько 30 мільйонів євро. Сплатив і відремонтував будинок один із найстаріших друзів Орбана — Лорінц Месарош. Колишній однокласник прем’єра — людина, яка з маленького мера піднялася до найбагатшої людини Угорщини. Сам він пояснив своє збагачення просто: "Бог, удача та Віктор Орбан".

Орбан давно відкидає звинувачення у корупції, а також будь-які припущення про те, що ця ділянка належить йому, описуючи її як "незавершене сільськогосподарське підприємство" свого батька Дьозо, куплене на законні доходи. Проте, як пише FT, люди, знайомі з планами Орбана, кажуть, що, на їхню думку, ділянку перебудовують для особистого користування прем’єр-міністра.

Але Хатванпуста — не єдиний подібний символ у крихітному сільському Фельчуті, який друзі та родина прем’єр-міністра перетворили на розсадник розкоші.

"Номінально прем’єр-міністр має невелику кількість майна. Однак тепер невелике коло його соратників контролює значні частини угорської економіки і часто отримує вигідні державні контракти", — пишуть журналісти.

Через дорогу від батьківського палацу розташований величезний стадіон (може вмістити більше людей, ніж живе в селі). Поруч — чотиризірковий готель, вузькоколійна залізниця коштом ЄС, гольф-клуб батька, яким керує компанія зятя прем’єра.

Село Фелчута. Фото FT

До речі, в селі будується особняк, що належить самому Месарошу. Місцеві ЗМІ у 2024 році повідомляли, що на землі, що належить йому, в цьому районі мешкає стадо зебр.

Імперія Орбана — скільки заробляють друзі та родичі прем’єра

У цій статті FT розповідає про імперію Орбана, де його близькі одержують "вершки" з держконтрактів. Видання проаналізував близько 350 тисяч державних тендерів і дійшло висновку, що 13 близьких до прем’єра людей через свої компанії отримали 14% усіх державних контрактів (переважно без конкуренції). А це понад 28 млрд євро з 2010 до 2025 року. До приходу Орбана ці компанії мали лише 1% ринку.

"Система Орбана — це клептократія, — сказав Іштван Янош Тот, економіст і директор Будапештського центру досліджень корупції, який вивчав цю систему для Європейської комісії. — Еліта грабує державу, витрачаючи державні кошти, зловживаючи відсутністю верховенства права".

Ключовою ланкою в цій системі є Лорінц Месарош — той самий друг дитинства Орбана, який завдяки величезним державним будівельним контрактам став найбагатшою людиною Угорщини. Список осіб, названих Financial Times головними бенефіціарами, рясніє діловими партнерами Месароша.

Одним із таких людей є Ласло Сійя. Зараз його компанія будує міст через Дунай за 747 мільйонів євро. Сійя заснував компанію Duna у 1990-х роках і поступово перетворив її на групу середнього розміру. Але винятковий успіх компанія здобула у 2010-х роках, коли він та Месарош почали спільно подавати заявки на державні тендери.

У мережу колись входив колишній сусід Орбана по кімнаті в коледжі Лайош Сімічска. Він посварився з Орбаном у 2015 році, після чого його корпоративна імперія пала, а активи перейшли до Месароша та інших. Серед інших відомих членів групи — зять Орбана Іштван Тіборц, а також давній партнер прем’єр-міністра з піших походів Іштван Гаранчі та Дьюла Балаші, людина, яка стоїть за рекламною імперією, яка обслуговує уряд.

Орбан послідовно відкидає звинувачення у корупції, які стали серйозною проблемою напередодні виборів наступного місяця. Опозиція, яка обрушує на Орбана шквал звинувачень у корупції, у деяких опитуваннях громадської думки вирвалася вперед із двозначним відривом, поставивши під серйозну загрозу його 16-річне правління.

Реакція на розгромні статті FT

Відомий український журналіст Сергій Лямець назвав статті Financial Times "зброєю" і нагадав, що схожі матеріали видання також супроводжували і передвиборчу кампанію Дональда Трампа.

"Не те щоб я проти, враховуючи особистості обох фігурантів. Не кажу також, що матеріали неправдиві. Кажу лише: медіа — це політичний інструмент. Навіть такі поважні, як Financial Times", — вважає Лямець.

Також журналіст провів паралелі вмісту статті із українськими реаліями.

"Читаєш все це і ловиш себе на думці: а поміняй прізвища. Замість Орбана — Янукович. Замість Месароша — Коломойський або Фіала. Замість Фелчута — Межигір'я або Донецька область. Замість €28 млрд — конвертики і офшори.… Різниця одна: в Орбана є вибори 12 квітня, на яких він, схоже, може програти. Угорці вийшли протестувати навіть у сільську глушину, де стоїть цей палац. Або хтось вдає, що угорці вийшли протестувати. Політика, знаєте" — додає Лямець.

