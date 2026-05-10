"Барселона" — "Реал": онлайн-трансляція Ель Класіко

Головне європейське клубне дербі пройде у Барселоні

У неділю, 10 травня, "Барселона" зіграє проти "Реала" у центральному поєдинку 35-го туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2025/26. Гра пройде у столиці Каталонії.

Що потрібно знати

"Барселона" приймає "Реал"

Каталонці близькі до чемпіонства

"Реал" провалив сезон і потопає у скандалах

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Реал". Початок гри о 22:00 за київським часом.

"Барселона" приймає "Реал" на "Камп-Ноу". За підсумками цієї зустрічі каталонці можуть стати чемпіонами Іспанії. Для цього Блаугранас необхідно не програти, й для цього є всі обставини. Напередодні у роздягальні Вершкових пролунав гучний скандал із "бійкою" Феде Вальверде та Орельєна Чуамені. Крім того, фанати вимагають вигнати зі складу Кіліана Мбаппе, який поки що не приносить Королівському клубу великих перемог.

Проте в "Ель-Класіко" може статися будь-що. Саме тому це найочікуваніший матч національних ліг у світі.

Нагадаємо, перше Ель Класіко сезону 2025/26 завершилося перемогою "Реала" з рахунком 2:1. У цьому матчі зіграв український воротар Вершкових Андрій Лунін. У битві за Суперкубок Іспанії "Барса" взяла гору над "Реалом" з рахунком 3:2.