Переговори, зрив наступу Росії та допомога на Близькому сході: Зеленський відповів на важливі питання

Зібрано ключові заяви глави держави про міжнародну підтримку та військову ситуацію

Президент України Володимир Зеленський 20 березня відповів на низку важливих питань від журналістів. Зокрема, він говорив про переговори зі Сполученими Штатами Америки, про українських військових на Близькому Сході, зрив наступу Росії, угоду про дрони для Києва та багато іншого.

У цьому матеріалі ми зібрали головні заяви Зеленського із цієї пресконференції.

Зустріч із американською стороною

Українська делегація готується до двосторонньої зустрічі із представниками США, під час якої сторони планують обговорити ключові питання безпеки, санкційної політики та подальших переговорів. Особлива увага буде приділена підготовці до можливої тристоронньої зустрічі за участю Росії.

Насамперед, у нас двостороння зустріч, українсько-американська, у США. Порушуватимуть усі питання. Підготовка до тристоронньої зустрічі. Ми хочемо чітких дат, хоча приблизно всі розуміють, що ситуація на Близькому Сході, війна, впливає на перенесення цієї дати. Вже не вперше переноситься тристороння зустріч. Хочеться більшої конкретики щодо цього пояснив президент.

Зеленський вважає, що діалог з американською стороною треба продовжувати у тісному форматі, бо нещодавні санкції, які американська сторона зняла з російської енергетики, — це ризики для України, і водночас збільшення грошей для Росії, збільшення їх можливостей на фронті.

Це небезпечно, і я вважаю, що ця зустріч із цього погляду також важлива. Далі робота над двосторонніми документами для майбутнього закінчення війни, для подальшої гарантії безпеки, для подальшого відновлення України. Вся ця робота продовжується, і деякі деталі наша група з’ясовуватиме зазначив він.

Україна направила політичну групу до США для переговорів

Україна направила політичну частину переговорної групи до Сполучених Штатів для продовження консультацій із американською стороною. Переговорний процес потребує додаткового узгодження на політичному рівні.

Ми мали прогрес у тристоронньому засіданні саме на військовому форматі. Три сторони у принципі узгодили, як моніторити припинення вогню, коли буде політична воля. Політичної волі поки що немає. Саме тому в дорозі політична підгрупа. Вони розмовлятимуть з американською стороною, розмовлятимуть в Америці. Ми розуміємо, що росіяни не хочуть приїжджати в Америку, а американська сторона, доки йде війна на Близькому Сході, кажуть, що їхня присутність в Америці – це пріоритет. Тому і наша група їде до Сполучених Штатів Америки сказав Зеленський.

Українські військові на Близькому Сході

Україна направила на Близький Схід фахівців, які понад тиждень працюють у низці країн регіону.

Вже не 210, а 228 наших наших експертів перебувають у Катарі, Еміратах, Саудівській Аравії, працюємо також із Кувейтом та Йорданією. А деталі не розголошуватиму, ми працюємо, поки що ми на місці. Хочу сказати, що місцеві фахівці у ППО достатньо на високому рівні, до речі, але вони працюють із балістикою більше. А от щодо малої ППО, як працювати проти масованих ударів шахедів, крім нашого, я думаю, ні в кого такого досвіду немає наголосив глава держави.

Зрив весняного настулення Росії

Українські військові зірвали плани Росії щодо наступу, який мав розпочатися у березні.

По-перше, наші хлопці просто молодці. Те, що вони зірвали наступ, який планували росіяни, — це факт. Наступ мав бути на початку весни саме у березні місяці. Їм не вдалося, спробували багато чого, хлопці зірвали. Просто молодці. Щодня показують свій героїзм відповів Зеленський журналістам.

Зеленський додав, що військовим 59-ї бригади вдалося збити ворожий гелікоптер К-52. При цьому щодня противник зазнає серйозних втрат.

І я думаю, що ворог не зупинятиме можливості та бажання захоплювати українську землю. І тому треба стояти міцно, а нам усім треба допомагати нашим героям, бути вдячними додав він.

Україна готує угоди щодо дронів із партнерами

Київ веде переговори щодо укладання нових оборонних угод у сфері безпілотників, у тому числі з країнами Близького Сходу та Сполученими Штатами.

Особливу увагу Україна приділяє співпраці зі Штатами, які розглядаються як пріоритетний партнер. Ще рік тому Вашингтону було запропоновано так звану "дрон-угоду", яка передбачає не лише поставки безпілотників-перехоплювачів.

Там, до речі, не тільки дрони-перехоплювачі, там насамперед морські дрони, наші далекобійні, які вже перевірені війною. І, безумовно, туди входить і пакет обміну важливими знаннями, тренуванням тощо. І я дуже зацікавлений підписати цю угоду із нашим близьким партнером Сполученими Штатами Америки. Тому коли президент Трамп буде готовий, я точно готовий, я думаю, наша переговорна група обговорюватиме і це питання підсумував президент.

Зняття санкцій з Росії та Білорусі

Зеленський назвав зняття санкцій із Росії та Білорусі ослабленням тиску.

Повністю це ослаблення тиску на Росію, ослаблення тиску на Білорусь. І, безумовно, ми дуже розраховуємо, що принаймні наші європейські партнери не зніматимуть санкції. висловив він свою думку.

Довідка:

У Мінську 19 березня США зняли санкції з Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі та Міністерства фінансів Білорусі, а також остаточно виключили зі всіх списків санкцій "Білоруськалій" та Білоруську калійну компанію.

Також США частково пом’якшили санкції проти РФ, зокрема йдеться про тимчасове ослаблення обмежень в енергетичному секторі.

Обмеження Telegram та зв’язку в Росії

Російська влада посилює контроль над суспільством, обмежуючи роботу соцмереж та мобільного зв’язку. За словами Зеленського, такі дії спрямовані на встановлення тотального контролю у країні.

При цьому російські спецслужби працювали в Україні через Telegram. І також Україна працювала через Telegram у Росії.

Тепер з обмеженням Telegram у Росії, безумовно, сигнали передавати їх суспільству буде складніше. Проте, у мене була доповідь з приводу їхньої мережі нової "Макс". Ми до "Максу" теж дістанемося. Кроки у відповідь, те, що вони роблять, обмежують соцмережі, обмежують мобільний зв'язок — все це для тотального контролю. Розуміємо, що будує Путін у Росії чи майже вже збудував. Але це такий, знаєте, крок назад, причому крок на 100 років тому. Вони можуть скоро переходити на паперову пошту, на телеграф і коней. Ось така цивілізація. Може, може, в принципі, Путіну це й подобається, може, так він почувається знову молодим. відповів Зеленський.

