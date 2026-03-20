Переговоры, срыв наступления России и помощь на Ближнем востоке: Зеленский ответил на важные вопросы

Собраны ключевые заявления главы государства о международной поддержке и военной ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта ответил на ряд важных вопросов от журналистов. В частности, он говорил о переговорах с Соединенными Штатами Америки, об украинских военных на ближнем Востоке, срыве наступления России, соглашении по дронам для Киева и многом другом.

В этом материале мы собрали главные заявления Зеленского с этой пресс-конференции.

Встреча с американской стороной

Украинская делегация готовится к двусторонней встрече с представителями США, в ходе которой стороны планируют обсудить ключевые вопросы безопасности, санкционной политики и дальнейших переговоров. Особое внимание будет уделено подготовке к возможной трехсторонней встрече с участием России.

В первую очередь, у нас двусторонняя встреча, украинско-американская, в США. Будут поднимать все вопросы. Подготовка к трехсторонней предстоящей встрече. Мы хотим четких дат, хотя примерно все понимают, что ситуация на Ближнем Востоке, война, влияет на перенос этой даты. Уже не в первый раз переносится трехсторонняя встреча. Хочется большей конкретики по этому объяснил президент.

Зеленский считает, что диалог с американской стороной нужно продолжать в тесном формате, потому как недавние санкции, которые американская сторона сняла с российской энергетики — это риски для Украины, и в то же время увеличение денег для России, увеличение их возможностей на фронте.

Это опасно, и я считаю, что эта встреча с этой точки зрения также важна. Далее работа над двусторонними документами для предстоящего окончания войны, для предстоящей гарантии безопасности, для предстоящего восстановления Украины. Вся эта работа продолжается, и некоторые детали наша группа будет выяснять отметил он.

Украина направила политическую группу в США для переговоров

Украина направила политическую часть переговорной группы в Соединённые Штаты для продолжения консультаций с американской стороной. Переговорный процесс требует дополнительного согласования на политическом уровне.

У нас был прогресс в трехстороннем заседании именно на военном формате. Три стороны в принципе согласовали, как мониторить прекращение огня, когда будет политическая воля. Политической воли пока нет. Именно поэтому в дороге политическая подгруппа, они будут разговаривать с американской стороной, будут разговаривать в Америке. Мы понимаем, что русские не хотят приезжать в Америку, а американская сторона, пока идет война на Ближнем Востоке, говорят, что их присутствие в Америке – это приоритет. Поэтому и наша группа едет в Соединенные Штаты Америки сказал Зеленский.

Украинские военные на Ближнем Востоке

Украина направила на Ближний Восток специалистов, которые более недели работают в ряде стран региона.

Уже не 210, а 228 наших наших экспертов находятся в Катаре, Эмиратах, Саудовской Аравии, работаем также с Кувейтом и Иорданией. А детали не буду разглашать, мы работаем пока мы на месте. Хочу сказать, что местные специалисты в ПВО достаточно на высоком уровне, кстати, но они работают с баллистикой больше. А вот что касается малой ПВО, как работать против массированных ударов шахедов, кроме нашего, я думаю, ни у кого такого опыта нет отметил глава государства.

Срыв весеннего настуления России

Украинские военные сорвали планы России по наступлению, которое должно было начаться в марте.

Во-первых, наши ребята просто молодцы. То, что они сорвали наступление, которое планировали россияне, это факт. Наступление должно было быть в начале весны именно в марте месяце. Им не удалось, попробовало многое, ребята сорвали. Просто молодцы. Каждый день показывают свой героизм ответил Зеленский журналистам.

Зеленский добавил, что военным 59-й бригады удалось сбить вражеский вертолет К-52. При этом, ежедневно противник несет серьезные потери.

И я думаю, что враг не будет останавливать возможности и желание захватывать украинскую землю. И потому надо стоять крепко, а нам всем надо помогать нашим героям, быть благодарными добавил он.

Украина готовит соглашения по дронам с партнёрами

Киев ведёт переговоры о заключении новых оборонных соглашений в сфере беспилотников, в том числе со странами Ближнего Востока и Соединёнными Штатами.

Особое внимание Украина уделяет сотрудничеству со Штатами, которые рассматриваются как приоритетный партнёр. Ещё год назад Вашингтону была предложена так называемая "дрон-сделка", которая предусматривает не только поставки беспилотников-перехватчиков.

Там, кстати, не только дроны-перехватчики, там прежде всего морские дроны, наши дальнобойные, которые уже проверены войной. И, безусловно, туда входит и пакет обмена важными знаниями, тренировкой и т.д. И я очень заинтересован подписать это соглашение с нашим близким партнером Соединенными Штатами Америки. Поэтому когда президент Трамп будет готов, я точно буду готов. Я думаю, наша переговорная группа будет обсуждать и этот вопрос подытожил президент.

Снятие санкций с России и Беларуси

Зеленский назвал снятие санкций с России и Беларуси ослаблением давления.

Полностью это ослабление давления на Россию, ослабление давления на Беларусь. И, безусловно, мы очень рассчитываем, что, по крайней мере, наши европейские партнеры не будут снимать санкции выразил он свое мнение.

Справка:

В Минске 19 марта США сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития Беларуси и Министерства финансов Беларуси, а также окончательно исключили из всех санкционных списков "Беларуськалий" и Белорусскую калийную компанию.

Также США частично смягчили санкции против РФ, в частности речь идёт о временном ослаблении ограничений в энергетическом секторе.

Ограничения Telegram и связи в России

Российские власти усиливают контроль над обществом, ограничивая работу соцсетей и мобильной связи. По словам Зеленского, такие действия направлены на установление тотального контроля внутри страны.

При этом, российские спецслужбы работали в Украине через Telegram. И также Украина работала через Telegram в России

Теперь с ограничением Telegram в России, безусловно, сигналы передавать их обществу будет сложнее. Но, тем не менее, у меня был доклад по поводу их сети новой "Макс". Мы до "Макса" тоже доберемся. Ответные шаги, то, что они делают, ограничивают соцсети, ограничивают мобильную связь. — всё это для тотального контроля. Понимаем, что строит Путин в России или почти уже построил. Но это такой, знаете ли, шаг назад, причем шаг на 100 лет назад. Они в принципе могут скоро переходить на бумажную почту, на телеграф и на коней. Вот такая цивилизация. Может, может, в принципе, Путину это и нравится, может так он чувствует себя снова молодым ответил Зеленский.

