Переговоры, срыв наступления России и помощь на Ближнем востоке: Зеленский ответил на важные вопросы
Собраны ключевые заявления главы государства о международной поддержке и военной ситуации
Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта ответил на ряд важных вопросов от журналистов. В частности, он говорил о переговорах с Соединенными Штатами Америки, об украинских военных на ближнем Востоке, срыве наступления России, соглашении по дронам для Киева и многом другом.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".
Встреча с американской стороной
Украинская делегация готовится к двусторонней встрече с представителями США, в ходе которой стороны планируют обсудить ключевые вопросы безопасности, санкционной политики и дальнейших переговоров. Особое внимание будет уделено подготовке к возможной трехсторонней встрече с участием России.
В первую очередь, у нас двусторонняя встреча, украинско-американская, в США. Будут поднимать все вопросы. Подготовка к трехсторонней предстоящей встрече. Мы хотим четких дат, хотя примерно все понимают, что ситуация на Ближнем Востоке, война, влияет на перенос этой даты. Уже не в первый раз переносится трехсторонняя встреча. Хочется большей конкретики по этому
Зеленский считает, что диалог с американской стороной нужно продолжать в тесном формате, потому как недавние санкции, которые американская сторона сняла с российской энергетики — это риски для Украины, и в то же время увеличение денег для России, увеличение их возможностей на фронте.
Это опасно, и я считаю, что эта встреча с этой точки зрения также важна. Далее работа над двусторонними документами для предстоящего окончания войны, для предстоящей гарантии безопасности, для предстоящего восстановления Украины. Вся эта работа продолжается, и некоторые детали наша группа будет выяснять
Украина направила политическую группу в США для переговоров
Украина направила политическую часть переговорной группы в Соединённые Штаты для продолжения консультаций с американской стороной. Переговорный процесс требует дополнительного согласования на политическом уровне.
У нас был прогресс в трехстороннем заседании именно на военном формате. Три стороны в принципе согласовали, как мониторить прекращение огня, когда будет политическая воля. Политической воли пока нет. Именно поэтому в дороге политическая подгруппа, они будут разговаривать с американской стороной, будут разговаривать в Америке. Мы понимаем, что русские не хотят приезжать в Америку, а американская сторона, пока идет война на Ближнем Востоке, говорят, что их присутствие в Америке – это приоритет. Поэтому и наша группа едет в Соединенные Штаты Америки
Украинские военные на Ближнем Востоке
Украина направила на Ближний Восток специалистов, которые более недели работают в ряде стран региона.
Уже не 210, а 228 наших наших экспертов находятся в Катаре, Эмиратах, Саудовской Аравии, работаем также с Кувейтом и Иорданией. А детали не буду разглашать, мы работаем пока мы на месте. Хочу сказать, что местные специалисты в ПВО достаточно на высоком уровне, кстати, но они работают с баллистикой больше. А вот что касается малой ПВО, как работать против массированных ударов шахедов, кроме нашего, я думаю, ни у кого такого опыта нет
Срыв весеннего настуления России
Украинские военные сорвали планы России по наступлению, которое должно было начаться в марте.
Во-первых, наши ребята просто молодцы. То, что они сорвали наступление, которое планировали россияне, это факт. Наступление должно было быть в начале весны именно в марте месяце. Им не удалось, попробовало многое, ребята сорвали. Просто молодцы. Каждый день показывают свой героизм
Зеленский добавил, что военным 59-й бригады удалось сбить вражеский вертолет К-52. При этом, ежедневно противник несет серьезные потери.
И я думаю, что враг не будет останавливать возможности и желание захватывать украинскую землю. И потому надо стоять крепко, а нам всем надо помогать нашим героям, быть благодарными
Украина готовит соглашения по дронам с партнёрами
Киев ведёт переговоры о заключении новых оборонных соглашений в сфере беспилотников, в том числе со странами Ближнего Востока и Соединёнными Штатами.
Особое внимание Украина уделяет сотрудничеству со Штатами, которые рассматриваются как приоритетный партнёр. Ещё год назад Вашингтону была предложена так называемая "дрон-сделка", которая предусматривает не только поставки беспилотников-перехватчиков.
Там, кстати, не только дроны-перехватчики, там прежде всего морские дроны, наши дальнобойные, которые уже проверены войной. И, безусловно, туда входит и пакет обмена важными знаниями, тренировкой и т.д. И я очень заинтересован подписать это соглашение с нашим близким партнером Соединенными Штатами Америки. Поэтому когда президент Трамп будет готов, я точно буду готов. Я думаю, наша переговорная группа будет обсуждать и этот вопрос
Снятие санкций с России и Беларуси
Зеленский назвал снятие санкций с России и Беларуси ослаблением давления.
Полностью это ослабление давления на Россию, ослабление давления на Беларусь. И, безусловно, мы очень рассчитываем, что, по крайней мере, наши европейские партнеры не будут снимать санкции
Справка:
В Минске 19 марта США сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития Беларуси и Министерства финансов Беларуси, а также окончательно исключили из всех санкционных списков "Беларуськалий" и Белорусскую калийную компанию.
Также США частично смягчили санкции против РФ, в частности речь идёт о временном ослаблении ограничений в энергетическом секторе.
Ограничения Telegram и связи в России
Российские власти усиливают контроль над обществом, ограничивая работу соцсетей и мобильной связи. По словам Зеленского, такие действия направлены на установление тотального контроля внутри страны.
При этом, российские спецслужбы работали в Украине через Telegram. И также Украина работала через Telegram в России
Теперь с ограничением Telegram в России, безусловно, сигналы передавать их обществу будет сложнее. Но, тем не менее, у меня был доклад по поводу их сети новой "Макс". Мы до "Макса" тоже доберемся. Ответные шаги, то, что они делают, ограничивают соцсети, ограничивают мобильную связь. — всё это для тотального контроля. Понимаем, что строит Путин в России или почти уже построил. Но это такой, знаете ли, шаг назад, причем шаг на 100 лет назад. Они в принципе могут скоро переходить на бумажную почту, на телеграф и на коней. Вот такая цивилизация. Может, может, в принципе, Путину это и нравится, может так он чувствует себя снова молодым
