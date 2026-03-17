"Віддасте" власне щастя: що категорично заборонено робити 17 березня у свято Олекси Теплого

Краще не позичайте гроші у свято Олекси Теплого

Цього вівторка, 17 березня, православні християни та греко-католики за новим стилем вшановують пам’ять преподобного Олексія, чоловіка Божого, якого в народі називають "Олексій Теплий". За старим стилем ця подія відзначалася 30 березня.

Олексій преподобний, за переказами, народився в багатій християнській родині в Римі. У день власного весілля він таємно залишив дім, вирішивши присвятити життя служінню Богові.

Святий багато років жив у місті Едеса як жебрак, проводячи час у молитві й допомагаючи бідним. Коли ж він повернувся до рідного дому, його ніхто не впізнав — Олексій жив там як убогий під сходами, терплячи приниження. Лише після його смерті рідні дізналися, ким насправді був цей скромний чоловік.

Традиції та прикмети 17 березня

У народі свято отримало назву "Теплий Олексій", адже воно припадає на період, коли природа починає активно змінюватися. Люди вірили, що з цього дня остаточно відступають морози і починається справжня весна.

туман зранку — до теплої і сухої весни;

— до теплої і сухої весни; птахи голосно щебечуть — скоро встановиться стабільне тепло;

скоро встановиться стабільне тепло; якщо вітер сильний — рік буде неспокійним.

Пташка щебече. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 17 березня

віддавати речі з дому — разом із річчю можна "віддати" сімейне щастя або достаток;

з дому — разом із річчю можна або достаток; позичати гроші — весь рік може супроводжуватися нестачею коштів ;

— весь рік може супроводжуватися ; хвалитися планами — сказане вголос може "розвіяти удачу" ;

— сказане вголос може ; прати дитячий одяг — так можна притягнути нещастя ;

— так можна ; ображати тварин — усе, що ви зробили, повернеться до вас утричі.

