"Віддасте" власне щастя: що категорично заборонено робити 17 березня у свято Олекси Теплого
Краще не позичайте гроші у свято Олекси Теплого
Цього вівторка, 17 березня, православні християни та греко-католики за новим стилем вшановують пам’ять преподобного Олексія, чоловіка Божого, якого в народі називають "Олексій Теплий". За старим стилем ця подія відзначалася 30 березня.
Олексій преподобний, за переказами, народився в багатій християнській родині в Римі. У день власного весілля він таємно залишив дім, вирішивши присвятити життя служінню Богові.
Святий багато років жив у місті Едеса як жебрак, проводячи час у молитві й допомагаючи бідним. Коли ж він повернувся до рідного дому, його ніхто не впізнав — Олексій жив там як убогий під сходами, терплячи приниження. Лише після його смерті рідні дізналися, ким насправді був цей скромний чоловік.
Традиції та прикмети 17 березня
У народі свято отримало назву "Теплий Олексій", адже воно припадає на період, коли природа починає активно змінюватися. Люди вірили, що з цього дня остаточно відступають морози і починається справжня весна.
- туман зранку — до теплої і сухої весни;
- птахи голосно щебечуть — скоро встановиться стабільне тепло;
- якщо вітер сильний — рік буде неспокійним.
Що не можна робити 17 березня
- віддавати речі з дому — разом із річчю можна "віддати" сімейне щастя або достаток;
- позичати гроші — весь рік може супроводжуватися нестачею коштів;
- хвалитися планами — сказане вголос може "розвіяти удачу";
- прати дитячий одяг — так можна притягнути нещастя;
- ображати тварин — усе, що ви зробили, повернеться до вас утричі.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому дата Великодня кожен рік змінюється. Ми поділилися, як правильно її розрахувати.