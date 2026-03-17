Зі святом Теплого Олекси 2026: найкращі листівки та картинки, щоб надіслати рідним

Цього вівторка, 17 березня, за церковним календарем віряни вшановують пам’ять святого Олексія. У народній традиції цей день називають Олексій Теплий або просто Олекси Теплого, адже здавна вважалося, що саме з цієї дати весна остаточно бере гору над холодом.

У народі говорили, що після Олекси вже відчутно теплішає, тане сніг і прокидається природа. Тому свято сприймали як символ оновлення, початку польових робіт і надії на добрий рік. Люди більше часу проводили надворі, прибирали подвір’я, готувалися до весняних клопотів і раділи першим теплим дням.

З Олексою Теплим пов’язана ще одна традиція — вітати рідних і бажати їм добробуту та гарного року. У сучасному житті ці побажання часто надсилають у вигляді святкових листівок у месенджерах або соцмережах.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші картинки, щоб ви могли зробити приємно рідним.

Привітання у листівках з Днем Олекси Теплого. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

