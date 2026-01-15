Стало відомо, яким месенджером Зеленський спілкувався з Рютте

Він заборонений в Росії, Китаї та Ірані

У четвер, 15 січня, президент України Володимир Зеленський поговорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. На кадрах видно, який месенджер він використовував.

Відповідне відео опубліковано на офіційному Telegram-каналі очільника держави. Там можна побачити характерний логотип.

Український лідер поінформував генсека Північноатлантичного альянсу про удар росіян по енергетичному обʼєкту в Харкові та потреби країни для захисту та зміцнення ППО.

"Програма PURL дуже нам у цьому допомагає, і ми розраховуємо, що цього місяця сума внесків у неї збільшиться", – сказав Зеленський.

Співрозмовники також обговорили дипломатичну роботу, контакти з партнерами у США та Європі та наступні кроки для досягнення миру.

Зеленський розмовляє з Рютте. Фото: Скриншот

На оприлюдненому ролику видно, що розмова велася у месенджері Signal, який використовує наскрізне шифрування (end-to-end encryption) і не зберігає повідомлення, що робить його дуже безпечним, водночас ускладнюючи зовнішній контроль.

Розмова Зеленського та Рютте. Фото: Скриншот

Саме тому Signal був заблокований у Росії у серпні 2024 року. Месенджер також повністю заборонено або обмежено у таких країнах, як Китай, Куба, Іран, Узбекистан та Єгипет.

Нагадаємо, раніше оприлюднення аудіозаписів розмов Стіва Віткоффа з представниками Кремля спричинило масштабний політичний резонанс у США, Європі та Україні. Публікація, яка збіглася з черговим раундом переговорів між Україною, США й Росією, поставила під питання роль ключового спецпредставника Дональда Трампа та створила ризики для подальшого руху "мирного плану". Тоді в Росії заявили, що розмови велись за допомогою WhatsApp.