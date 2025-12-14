Київ вніс правки до проєкту мирного плану США: чого хоче Україна – WSJ

Одним із найгостріших питань залишається доля районів Донбасу, які перебувають під контролем ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський за підтримки своїх європейських союзників ретельно розробив відповідь на "мирний план Трампа". Україна вимагає у своїй версії угоди контролю над Запорізькою АЕС та збереження нинішньої чисельності ЗСУ.

Що потрібно знати:

The Wall Street Journal повідомляє, що Україна внесла свої правки до американського проєкту мирної угоди

Київ вважає, що чисельність української армії не повинна скорочуватись, а контроль над ЗАЕС – залишатися суто за Росією

Українська сторона хоче знати, що завадить ЗС РФ проникнути в демілітаризовану частину Донбасу, якщо її залишать ЗСУ

Про це пише The Wall Street Journal. Відповідь Зеленського на мирний план Трампа, по суті, зводиться до формули: "так, але…", зазначає видання.

"Документ містив підводне каміння для Зеленського — наприклад, заборону на вступ України до НАТО, вимогу проведення виборів протягом 100 днів та вимогу виведення військ з деяких частин території, які Росія ще не захопила", — йдеться у матеріалі.

Минулого тижня під час переговорів із європейськими лідерами Зеленський переписав план, щоб зробити його прийнятним для України, не відкидаючи його повністю, щоб не відштовхнути Трампа.

Київ готовий провести вибори, але для цього буде потрібно припинення вогню. За словами Зеленського, Росія може зберегти деяку участь у Запорізькій АЕС, проте Україна та США мають контролювати ситуацію. Щодо чисельності української армії, вона може бути обмежена, але в межах нинішнього розміру.

Одним із найгостріших питань залишається територіальний контроль над частинами Донбасу, які Росія не змогла захопити на цей час. В американській версії плану ці райони мають після виведення ЗСУ стати демілітаризованою зоною.

Частина Донбасу, яка знаходиться під контролем України, на карті Діпстейт

Замість того щоб повністю виключити цей варіант, Зеленський зажадав більш детальної інформації. Наприклад, якщо Україна виведе війська, що завадить російським силам просуватися вперед? Чи що завадить Москві проникнути у зону під виглядом цивільних осіб для контролю над нею?

"Не можна гарантувати, що ми, як Україна, приймемо це, але коли ви говорите з нами про компроміс, то запропонований вами компроміс має бути справедливим", — заявив президент України журналістам у четвер.

Раніше The New York Times, посилаючись на інформовані джерела, написав, що Україна фактично створила свій мирний план, взявши за основу проєкт угоди США. У статті наголошується, що документ із правками України виключає виведення української армії з території Донбасу і не лише. Ці вимоги навряд чи будуть прийняті Росією та Володимиром Путіним, зазначає видання.