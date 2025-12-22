Уже фотошоп не помогает? На свежих фото Путина заметны значительные изменения, что не так

"Маскирование" настоящего возраста главы РФ дало сбой

Глава России Владимир Путин во время посещения Эрмитажа выглядел довольно странно. Ведь на свежих фото в глаза бросается то, на сколько российский лидер состарился, хотя местами это пытаются скрыть.

Что нужно знать:

В конце декабря на новых снимках Путин заметно осунулся

На лице появились новые морщинки, которые даже фотошоп не скрыл

В понедельник, 22 декабря, на официальном портале Кремля была опубликована свежая фотография Путина. Снимки сразу привлекли внимание общества, ведь российский лидер выглядит сильно состарившимся.

Как видно на фото, на лице у Путина есть немалые признаки усталости, которые подчеркивают многочисленные морщинки. А это и не удивительно, ведь ему в этом году исполнилось 73 года. Хотя обычно официальные порталы достаточно сильно фотошопят фото, чтобы возраст лидера не так сильно бросался в глаза.

Путин в декабре 2025

Однако если сравнить снимки сделанные в конце ноября, начале декабря и 22 декабря, разница существенная. Еще в ноябре на очередном заседании у Путина были глубокие морщинки, но их будто было меньше. При этом существенной усталости на лице не было видно.

Путин в конце ноября 2025 года

В начале декабря ситуация почти не изменилась, а учитывая освещение во время публичного мероприятия, даже наоборот. Ведь черты лица Путина были достаточно подтянутыми, как для его возраста, и свежими.

Путин в начале декабря 2025 года

А вот 22 декабря ситуация сильно изменилась — появились признаки серьезной усталости, как будто морщин стало больше и даже мешки под глазами стали заметнее. В сети пользователи уже отметили это и подчеркнули, что Путину пора встретиться с умершим в 2018 году российским артистом Иосифом Кобзоном:

Что-то ему не весело. Движуха, наверное, не такая, как он планировал.

Кобзон заждался.

Похож на Ленина.

Пора ему уже к Кобзону.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время недавнего публичного выступления Путина многие заметили, что он якобы перестал скрывать седину. Ведь цвет волос кардинально поменялся всего за пару дней.