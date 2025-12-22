Укр

Уже фотошоп не помогает? На свежих фото Путина заметны значительные изменения, что не так

Татьяна Крутякова
Владимир Путин Новость обновлена 22 декабря 2025, 16:58
Владимир Путин. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Маскирование" настоящего возраста главы РФ дало сбой

Глава России Владимир Путин во время посещения Эрмитажа выглядел довольно странно. Ведь на свежих фото в глаза бросается то, на сколько российский лидер состарился, хотя местами это пытаются скрыть.

Что нужно знать:

  • В конце декабря на новых снимках Путин заметно осунулся
  • На лице появились новые морщинки, которые даже фотошоп не скрыл

В понедельник, 22 декабря, на официальном портале Кремля была опубликована свежая фотография Путина. Снимки сразу привлекли внимание общества, ведь российский лидер выглядит сильно состарившимся.

Как видно на фото, на лице у Путина есть немалые признаки усталости, которые подчеркивают многочисленные морщинки. А это и не удивительно, ведь ему в этом году исполнилось 73 года. Хотя обычно официальные порталы достаточно сильно фотошопят фото, чтобы возраст лидера не так сильно бросался в глаза.

Путин в декабре 2025
Путин в декабре 2025

Однако если сравнить снимки сделанные в конце ноября, начале декабря и 22 декабря, разница существенная. Еще в ноябре на очередном заседании у Путина были глубокие морщинки, но их будто было меньше. При этом существенной усталости на лице не было видно.

Путин в конце ноября 2025 года
Путин в конце ноября 2025 года

В начале декабря ситуация почти не изменилась, а учитывая освещение во время публичного мероприятия, даже наоборот. Ведь черты лица Путина были достаточно подтянутыми, как для его возраста, и свежими.

Путин в начале декабря 2025 года
Путин в начале декабря 2025 года

А вот 22 декабря ситуация сильно изменилась — появились признаки серьезной усталости, как будто морщин стало больше и даже мешки под глазами стали заметнее. В сети пользователи уже отметили это и подчеркнули, что Путину пора встретиться с умершим в 2018 году российским артистом Иосифом Кобзоном:

  • Что-то ему не весело. Движуха, наверное, не такая, как он планировал.
  • Кобзон заждался.
  • Похож на Ленина.
  • Пора ему уже к Кобзону.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время недавнего публичного выступления Путина многие заметили, что он якобы перестал скрывать седину. Ведь цвет волос кардинально поменялся всего за пару дней.

