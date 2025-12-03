Посмішка тільки для Путіна: як виглядав Віткофф на зустрічах з українцями та росіянами (фото)

У мережі вже звернули увагу на величезну різницю

Спеціальний посланник США Стів Віткофф помітно відрізняється своєю поведінкою і навіть зовнішнім виглядом під час зустрічі з українською стороною та російським головою Володимиром Путіним. З другим він явно намагається мати кращий вигляд.

Що потрібно знати:

З українською делегацією Віткофф зустрічався в Маямі 30 листопада, а з Путіним — 2 грудня у Москві

На зустрічі з українцями спецпредставник виглядав неголеним і неохайним

У Кремлі Віткофф був доглянутим, чисто поголеним і з широкою посмішкою

На відмінно звернув увагу Журналіст Financial Times Крістофер Міллер. Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter)

Стів Віткофф сидить навпроти українців у Маямі: непоголений і неохайний. Серйозний, уникає зорового контакту і не усміхнений. написав журналіст.

Водночас під час бесіди з Путіним Віткофф виглядав протилежно: усміхався і мав гарний вигляд.

Стів Віткофф сидить навпроти Путіна: з широкою посмішкою, чисто поголений, уважний. Він каже, що мав "прекрасну прогулянку" Москвою, яка, за його словами Путіну, є "величним містом" додав він.

Віткофф у Майамі та в Москві. Фото: Neхta

30 листопада в Маямі (штат Флорида) пройшли переговори щодо "мирного плану" між українською та американською делегацією. Вони обговорили можливий сценарій, за якого Україна не зможе стати частиною НАТО. Крім того, обговорювався ще одним із "проблемних" пунктів — вимога Кремля віддати Україні територію Донбасу, який поки що не повністю окупували російські війська.

Напередодні ввечері, 2 грудня, у Кремлі завершилися переговори між Путіним, Віткоффом та іншими представниками — сторони не знайшли компромісу щодо американського мирного плану.

Що говорять у мережі

У коментарях під фотографіями зі значною різницею у виразі обличчя та зовнішньому вигляді користувачі мережі відзначили, що поведінка Віткоффа може бути оманливою.

"Не поспішай з висновками. Іноді посмішка — це маска"

"Біг і пряник в одній склянці"

"Побув поруч із "Гітлером 2.0"

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що політолог пояснив, які ризики створюють "плівки Віткоффа".