"У нас в руках багато карт". Головні заяви Зеленського та лідерів Європи з Лондона
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Обговорювали не тільки мирний план США
У понеділок, 8 грудня, у Лондоні проходить зустріч президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами. Серед яких були президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Великої Британії Кір Стармер.
"Телеграф" зібрав головні заяви лідерів у Лондоні. Зауважимо, що основною темою зустрічі був мирний план та переговори України з Росією і США.
Головні заяви європейських лідерів:
- Мерц каже, що скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять з США;
- Стармер заявив, що "питання України – це справа України" і що сьогоднішні переговори є "критичним етапом у боротьбі за мир";
- Російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій, — Макрон;
- Це можуть бути вирішальні дні для всіх нас щодо України. У нас багато карт у руках, — Мерц і Макрон
Головні заяви Зеленського
- Сьогодні дуже важливі… єдність між Європою, Україною та США.
- 8 грудня президент з Макроном, Мерцем та Стармером мають ухвалити важливі рішення.
Нагадаємо, що, за словами Зеленського, наразі переговори між Україною, США та Росією зайшли в глухий кут. Адже усі три сторони не мають спільної думки щодо питання територій Луганської та Донецької областей.
Додамо, за даними ЗМІ, Зеленський 8 грудня мав зустрітись з секретарем Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустемом Умєровим у Лондоні для обговорення нових правок до мирного плану США. При цьому зміст цього документу не розголошувався, але президент США Дональд Трамп вже звинуватив Україну у нібито "затягуванні підписання мирної угоди".
Як повідомляв "Телеграф", старший син президента США Дональд Трамп-молодший виголосив довгу промову проти України, яку назвав "корумпованішою, ніж Росія". Він заявив, що Вашингтон може відмовитись від підтримки Києва.