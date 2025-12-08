"У нас в руках багато карт". Головні заяви Зеленського та лідерів Європи з Лондона

Обговорювали не тільки мирний план США

У понеділок, 8 грудня, у Лондоні проходить зустріч президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами. Серед яких були президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Великої Британії Кір Стармер.

"Телеграф" зібрав головні заяви лідерів у Лондоні. Зауважимо, що основною темою зустрічі був мирний план та переговори України з Росією і США.

Головні заяви європейських лідерів:

Мерц каже, що скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять з США;

Стармер заявив, що "питання України – це справа України" і що сьогоднішні переговори є "критичним етапом у боротьбі за мир";

Російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій, — Макрон;

Це можуть бути вирішальні дні для всіх нас щодо України. У нас багато карт у руках, — Мерц і Макрон

Головні заяви Зеленського

Сьогодні дуже важливі… єдність між Європою, Україною та США.

8 грудня президент з Макроном, Мерцем та Стармером мають ухвалити важливі рішення.

Нагадаємо, що, за словами Зеленського, наразі переговори між Україною, США та Росією зайшли в глухий кут. Адже усі три сторони не мають спільної думки щодо питання територій Луганської та Донецької областей.

Додамо, за даними ЗМІ, Зеленський 8 грудня мав зустрітись з секретарем Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустемом Умєровим у Лондоні для обговорення нових правок до мирного плану США. При цьому зміст цього документу не розголошувався, але президент США Дональд Трамп вже звинуватив Україну у нібито "затягуванні підписання мирної угоди".

Як повідомляв "Телеграф", старший син президента США Дональд Трамп-молодший виголосив довгу промову проти України, яку назвав "корумпованішою, ніж Росія". Він заявив, що Вашингтон може відмовитись від підтримки Києва.