Поки в США радіють руху до миру, Путін ображає керівництво України

Також глава Кремля заявив, що "цілі СВО мають бути безумовно досягнуті"

У четвер, 20 листопада, президент Російської Федерації Володимир Путін провів нараду на одному із командних пунктів угрупування "Захід". Попри розмови дипломатів про мир, він не втримався від нападів на керівництво України.

Що потрібно знати:

Володимир Путін заявив про необхідність досягнення цілей СВО

Президент Росії назвав українське керівництво злочинним угрупуванням, яке узурпувало владу

Тимчасова повірена США Джулі С. Девіс заявила про прогрес у переговорах

Про це пишуть російські ЗМІ. Глава Кремля зробив кілька заяв на вказаному заході.

Президент Росії заявив, що "цілі СВО мають бути безумовно досягнуті", традиційно назвавши російсько-українську війну абревіатурою, яка означає спеціальну військову операцію.

Крім того, він заявив, що в місті Куп’янську Харківської області та на прилеглій до нього території заблоковано близько 15 батальйонів Збройних сил України.

Путін також додав, що всередині Костянтинівки теж уже тривають бої.

Не обійшлося без випадів у бік України. Глава Кремля заявив, що політичне керівництво країни є злочинним угрупованням.

"Організована злочинна спільнота, яка з березня минулого року узурпувала владу і, використовуючи як привід продовження війни з Росією, утримує цю владу в Україні з метою особистого збагачення", — заявив російський диктатор.

Тим часом у США говорять про прогрес у переговорах. Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс зробила оптимістичну публікацію на сторінці посольства.

"У мене та міністра армії США Дена Дріскола були надзвичайно конструктивні переговори з українським керівництвом сьогодні – всі поділяють бачення президента Трампа щодо завершення цієї війни. Нарешті ситуація складається на користь миру, на який українці так довго чекали", – написала вона.

Нагадаємо, раніше в пресу потрапили пункти "мирного плану Дональда Трампа", який за останню добу став центральною темою обговорень у міжнародній політиці. Україна відмовиться від вступу до НАТО, віддасть Донбас, а Росія юридично пообіцяє не нападати на інші країни.