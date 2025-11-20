Російська мова і церква в "мирному плані" Трампа: в Раді озвучили важливий момент

Досягнення миру в Україні — складний і довгий процес, вважає нардеп

Заяви президента США Дональда Трампа про мирний план та вимоги йти на компроміс обом сторонам: Україні та Росії, викликають чимало питань. Чи дійсно Штати прагнуть миру за будь-яку ціну та готові до капітуляції України? Наскільки реальне надання статусу державної російській церкві та мові в Україні? Чи зможе Уряд національної єдності посилити України? На ці питання "Телеграфу" дав відповідь депутат Верховної Ради Микола Княжицький.

Мирний план Трампа — капітуляція чи чергова спроба досягти справжнього миру

Пане Миколо, я хотів обговорити з вами так званий мирний план США, який зараз обговорюється. Зрозуміло, що мало інформації, конкретики, але хотілося б зрозуміти сам процес, який зараз триває. Що він означає для України — це змушення нас до капітуляції на умовах Москви чи все ж таки щось реальне, якийсь реальний вихід до миру?

— Я думаю, що є велике бажання Сполучених Штатів Америки максимально швидко досягти миру в Україні. Вони все для цього роблять, ведучи перемовини з усіма сторонами. Що стосується мирного плану, так званого, то я поки що бачу більше вкидів, ніж якихось реальних пропозицій, тому що всі ці деталі, як правило, друкуються з посиланнями на невідомих осіб, джерела.

"Поки що оприлюднені лише, я б сказав, російські пропозиції до цього мирного плану. Це зовсім не означає, що на них погодяться Сполучені Штати Америки чи погодиться Україна. Це буде такий довгий, довгий процес різних перемовин", — каже депутат.

— Думаю, що Росія зацікавлена, як і раніше, тягнути час. Аби США не вводили проти них додаткові санкції. Тим більше Трамп підтримав законопроєкт, який дозволить йому це робити, вводити в тому числі вторинні санкції. Путін буде імітувати всіляко бажання до переговорів, робити вкиди, в тому числі в закордонні медіа. Але не переконаний, що хтось Україну буде примушувати до фактичної капітуляції. А перемовини про мир, звичайно, будуть вестися.

Ви кажете, що переконані, що на нас не будуть тиснути, так? Що вам дає підстави так думати?

"А навіщо? Для того, щоб Росія захопила Україну, а потім захопила Європу і весь світ сміявся з Трампа і США, які втратили свій вплив у Європі? Навіщо це Трампу?", — резюмує Княжицький.

Російська мова та церква ніколи не будуть державними в Україні? Що кажуть в Європі та США

Пане Миколо, зараз регулярно з'являються вкиди, що в Україні нібито російській мові можуть надати статус державної, як і церкві, за умовами мирного договору. На вашу думку, наскільки це реально і чи дійсно такі наративи є десь, окрім території РФ та її союзників?

— Я ніколи не чув нічого ані від наших європейських, ані від наших американських партнерів. Чув від російських партнерів, які хочуть нас знищити разом з нашою мовою і культурою. Ну, вони можуть свої бажання залишити при собі. Чому ми повинні на це реагувати?

Тобто партнери наші про таке навіть не кажуть, правильно?

— Я такого не чув і не читав жодної такої офіційної заяви, ані від Сполучених Штатів Америки, ані від європейських партнерів. Очевидно, Україна цього не сприймає і не приймає, але поки що це озвучує лише російська сторона.

Уряд національної єдності посилить державу та позицію президента

Пане Миколо, щодо так званого Уряду національної єдності, про який зараз говорять, можливо, це стане якимось фундаментом для подальших втілень мирних ініціатив. Як ставитесь до такої ідеї? Чи взагалі вона можлива, чи піде на це Зеленський?

— Піде він на це чи не піде, буде залежати від дуже багатьох факторів і від його позиції, звичайно, і бачення майбутнього теж. Поки що я не дуже оптимістично на це налаштований, але зі стратегічного погляду, я переконаний, що для Зеленського — це є єдиний вихід сформувати, зберегти владу, утримати її сильною і утримати єдність українського суспільства. Адже патріотичні сили, незалежно від партійної приналежності, розуміють необхідність такого об'єднання і спільної позиції. І такі люди є, як в опозиційних проукраїнських фракціях, так і в правлячій фракції "Слуга народу". Так що, я думаю, що для Володимира Зеленського і загалом для держави, це було б дуже хорошим виходом. Я в це вірю, хоча, очевидно, дуже багато людей буде проти цього.

А туди ж можуть захотіти зайти і там рештки ОПЗЖ, ви готові з ними бути в одному уряді?

— Ми готові бути в одному уряді з проукраїнськими силами. Я про це сказав від самого початку. Проукраїнські сили — це сили, які сформовані на основі партій. На основі партії у нас сформовані "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина". ОПЗЖ, як партія, у нас заборонена, тому навіть шансів говорити про створення якоїсь коаліції, вони не мають. А як члени інших непартійних груп в парламенті — так.