Буде тепло навіть без опалення: яким методом користуються "холодні" країни
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Причина холоду в будинку часто полягає у його конструкції та матеріалах
Коли в будинку відключають опалення та електрику, у приміщеннях стає дуже холодно. Проте існує метод, який дозволяє зберігати тепло навіть у таких умовах.
Його давно використовують у Норвегії та інших країнах Північної Європи. Детальніше про це написали в РадіоТрек.
Зменшення втрат тепла
У скандинавських країнах будинки проєктують як замкнені системи з мінімальними тепловтратами. Особливу увагу приділяють утепленню фундаменту та підлоги.
За європейськими стандартами, найбільші втрати тепла відбуваються через основу будинку. У Норвегії під фундамент кладуть кілька шарів теплоізоляції, зазвичай екструдований пінополістирол товщиною до 15 см. Це дозволяє вдвічі зменшити тепловтрати порівняно з типовими будинками, які часто будують в Україні.
Тепла підлога
Якщо підлога добре утеплена, вона залишається теплою навіть при низькій температурі обігріву. У таких будинках немає холодних ділянок, а тепло зберігається кілька годин після зменшення нагріву.
У Фінляндії та Швеції також застосовують інфрачервоні системи обігріву під підлогою. Вони нагрівають предмети та поверхні, а не повітря, що допомагає економити енергію навіть за морозів.
Що можна використати в Україні
Навіть без повної перебудови будинку можна підвищити теплоізоляцію. Для цього утеплюють фундамент, збільшують шар ізоляції під підлогою та використовують матеріали, що добре утримують тепло.
Скандинавський досвід показує, що комфорт у будинку залежить не від дорогого опалення, а від правильних будівельних рішень. Коли тепло не "йде в землю", у будинку зберігається комфорт навіть у сильні морози.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вижити у холодній квартирі без зайвих витрат.