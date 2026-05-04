Після фото з Тенерифе: новий коханий Денисенко розповів, як йому вдалося покинути Україну під час війни

Пара відпочиває на Тенерифе

Відома українська акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно відреагувала на чутки про вагітність, зараз перебуває на відпочинку за кордоном зі своїм обранцем Юрієм Савранським. На тлі воєнного стану українці особливо уважно реагують на виїзд чоловіків за межі країни, тож ситуацію довелося пояснювати публічно.

У сторіс Савранський зазначив, що його поїздка є законною. Він підкреслив, що, як і під час попередніх виїздів після початку повномасштабного вторгнення, мав відповідні підстави.

Зокрема, за його словами, він був звільнений від військової служби ще до 2022 року, тому перетин кордону не порушує чинних правил. Цю інформацію він оприлюднив у соцмережах у відповідь на численні запитання підписників.

Наталка Денисенко і Юрій Савранський на Тенерифе.

Відпочинок на Тенерифе

Як видно з публікацій у соцмережах пари, зараз вони перебувають на острові Тенерифе. Закохані діляться романтичними кадрами з відпустки: на одному з фото вони позують на яхті посеред океану — у світлих образах, обіймаючись і усміхаючись. Атмосфера відпочинку виглядає максимально безтурботною — море, сонце і спільний час удвох.

Судячи з контенту, пара проводить час активно — прогулянки, морські виходи та фотосесії. Підписники активно реагують на такі публікації. Частина підтримує пару, інші — продовжують ставити питання щодо виїзду чоловіка за кордон та критикують.

