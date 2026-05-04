Як змінилася хрещениця колишнього Лободи: Анатолій Анатоліч поділився рідкісним фото з донькою

Відомий український ведучий Анатолій Анатоліч поділився рідкісним кадром із донькою. Шоумен нечасто публікує світлини дітей, адже раніше зізнавався, що вони не люблять фотографуватися, особливо для соцмереж.

Милу світлину він опублікував на своїй сторінці в Інстаграм. На кадрі можна помітити, як підросла дівчинка.

На фото Анатоліч позує разом із середньою донькою Лолітою, якій зараз близько 13 років. Саме її хрещеним татом є колишній чоловік Світлани Лободи Андрій Цар.

Анатолій Анатоліч з середньою донькою. Фото: https://www.instagram.com/anatoliyanatolich/

Кадр виглядає дуже теплим і невимушеним — батько й донька стоять на фоні Дніпра, обійнявшись. Анатоліч — у темній футболці та сонцезахисних окулярах, з усмішкою дивиться в камеру, а Лоліта — у зеленій футболці та смугастих штанах — позує поруч, також усміхаючись. Атмосфера фото — легка і літня.

У сторіс ведучий лаконічно підписав знімок: "З котиком моїм", додавши емодзі. Як випливає з його соцмереж, подібні публікації — радше виняток, ніж правило. Сам Анатоліч неодноразово зазначав в інтерв’ю, що поважає особисті кордони дітей і не змушує їх бути публічними.

