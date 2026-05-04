Після розлучення з Потапом: у Насті Каменських раптово знайшовся "новий чоловік"

Репер публічно звернувся до колишньої

Після новини про офіційне розлучення репера Потапа та співачки Насті Каменських, які завершили шлюб після 7 років разом, Олексій звернувся до своєї вже колишньої дружини. Він опублікував фото артистки на фоні гір і додав звернення: "Nastya Konstanta. Знаю побачимося. Будь щаслива".

Допис репера виглядає як своєрідна крапка в історії стосунків — дещо з журбою та самонадіяно. Але головне "шоу" традиційно розгорнулося не в пості, а в коментарях.

Потап звернувся до Каменських. Фото: instagram.com/realpotap

Там раптово з’явився чоловік, який без зайвих пояснень заявив: "Я новий чоловік Насті". Якщо зайти у профіль сміливця, можна виявити цікавий нюанс. У біо зазначено, що він — колишній редактор каналу "Ходят слухи". Йдеться про проєкт журналістки Раміни Есхакзай, який у 2023 році після ребрендингу перетворився на авторський канал RAMINA.

Чи це тонкий тролінг, спроба хайпу чи просто людина з хорошим почуттям гумору — наразі відкрите питання. Але факт залишається фактом: історія розлучення Потапа і Каменських отримала несподіване "післясмакове" продовження. До слова, Офіційних коментарів від самої Каменських щодо цього допису чи дивного "претендента" поки немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ділитимуть майно Потап і Настя Каменських. В мережі випливло інтерв’ю Олексія за 2025 рік, в якому він говорив про шлюбний контракт.