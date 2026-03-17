Як працюватиме метро в Києві на Великдень: в КМДА дали відповідь (документ)

Традиційно у великодні свята пасажиропотік збільшується

Наближається Великдень, який християни східного обряду (православні та греко-католики) у 2026 році святкуватимуть у неділю, 12 квітня. Традиційно у великодню ніч відбуваються богослужіння, які відвідують багато людей.

"Телеграф" надіслав запит керівництву Київського метрополітену з запитанням, чи будуть зміни в роботі метро у великодні дні — з вечора 11 квітня до ранку 12. Як відомо, в ці дні віряни значно активніше, ніж зазвичай, відвідують храми. Хтось йде на вечірню службу, залишаючись на нічну літургію. Такі люди повертаються додому рано вранці у неділю. Хтось навпаки, поїде до храму зранку у Великдень, тобто цього року 12 квітня.

Великдень у Києві

Чи будуть зміни у роботі метро на Великдень 2026

Пасажиропотік збільшується, багато киян їдуть до храмів та повертаються додому на метро. Проте, як нам відповів заступник директора Департамента транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради Валентин Кульбако, рішень щодо зміни руху транспорту на час Великодніх свят не ухвалювалося.

У Департаменті додали, що графік роботи пасажирського транспорту в Києві формується з урахуванням тривалості комендантської години. Зараз пасажирський транспорт курсує у звичайному режимі.

Водночас у Великдень, як і у звичайні дні, всі 46 підземних станцій Київського метрополітену цілодобово працюватимуть в режимі укриття. Люди можуть перебувати там, коли оголошено повітряну тривогу.

Чи плануються зміни в русі столичного метро у Великодні дні

Комендантська година та розклад роботи метро у Києві

У 2026 році комендантська година в Києві та області діє з 00:00 до 5:00. Київська підземка працює приблизно з 05:30-06:00 до 23:00-23:30. Станції зачиняють на вхід у різний час, зазвичай близько 22:00-23:00. Останній поїзд вирушає близько 23:00. Всі станції метро цілодобово працюють в режимі укриття.

