После развода с женой: звезда "Парочки следователей" Октябрьский показал, как проводит время с сыновьями

Актер развелся после 10-летнего брака

Новый краш украинок, звезда "Парочки следователей", недавно расставшийся с женой актер Константин Октябрьский впервые за долгое время показал своих сыновей. Он показал, как они вместе проводят время на выходных.

На кадрах ребята весело проводят время на детской площадке — катаются на качелях и просто дурачатся, как это обычно бывает в детстве. Милое видео актер опубликовал на своей странице в Инстаграмм.

Момент, где ребята прыгают на качелях, Константин прокомментировал: "так выглядит прогулка с пацанами". Кроме видео, актер также показал общую фотографию с детьми из кафе — семья выглядит расслабленной и счастливой.

Дети Октябрьского. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy/

Константин Октябрьский с детьми. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy/

Напомним, что Константин Октябрьский воспитывает двоих детей — Роберта (2015 г.р.) и Матвея (2017 г.р.) вместе с бывшей супругой Самирой. Пара вышла замуж в 2015 году, а развелась — в 2026-м. В интервью актер положительно и с уважением говорит о бывшей избраннице — он называет ее умной, мудрой и хорошей мамой для их детей.

Сыновья Константина Октябрьского. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy/

В октябре 2024 года квартира Октябрьской семьи пострадала во время обстрела Киева. В дом, где они жили, попал русский дрон. В момент атаки жена и дети актера находились в безопасности — к счастью, никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Константин Октябрьский рассказал, как продавал одежду Коломойскому и Филатову. До того как стать известным, он работал в элитном бутике одежды. Его клиентами были миллионеры и политика.