"Динамо" и "Кривбасс" сыграли самый результативный матч в истории Украины (видео)

Команды устроили настоящий праздник футбола

В воскресенье, 26 апреля, киевское "Динамо" провело гостевой поединок 25-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Кривбасса". Встреча состоялась в Кривом Роге.

Что нужно знать

Мендоса забил 4 гола за тайм

"Динамо" проиграло первую половину со счетом 1:4

Во втором тайме Бело-синие сделали камбек и вырвали победу

Поединок, проходивший на стадионе "Горняк", завершился со счетом 6:5 в пользу "Динамо". Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм подарил болельщикам настоящее шоу. Бело-синие с первых секунд начали атаковать, причем довольно остро, однако счет в игре открыли именно хозяева. Глейкер Мендоса решился на дальний удар и мяч после ошибки Нещерета влетел в ворота. Уже в следующей атаке киевляне сравняли счет усилиями Матвея Пономаренко, который воспользовался ошибкой вратаря "Кривбасса" Кемкина после розыгрыша свободного удара. До конца первого тайма Мендоса, пользуясь ошибками соперников, забил еще три гола, став первым автором покера в ворота "Динамо" времен Независимости Украины.

В начале второго тайма киевляне сумели забить — после розыгрыша стандарта отличился Тарас Михавко. На 64-й минуте "динамовец" Назар Волошин замкнул прострел партнера и сократил отставание в счете до минимума. Еще через 5 минут Виталий Буяльский сравнял в счет в игре. Невероятно, но хозяева не посыпались, а забили еще — взятие ворот на счету Максима Задераки. Еще через несколько минут Андрей Ярмоленко вновь сравнял счет. Под занавес встречи "Ярмола" забил гол пяткой, принеся "Динамо" победу. 11 мячей в матче это рекорд по числу голов в одном поединке чемпионата Украины.

Напомним, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Украины киевляне соревнуются за медали, однако навязать борьбу за "золото", вероятно, не смогут. Кубок Украины — единственный трофей, на который претендуют Бело-синие в текущей кампании.